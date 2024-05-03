https://1prime.ru/20240503/kosmos-847907149.html

США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил Госдеп

США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил Госдеп - 03.05.2024, ПРАЙМ

США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил Госдеп

Соединенные Штаты и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, сообщила помощница главы госдепа Мэллори Стюарт на мероприятии... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T22:41+0300

2024-05-03T22:41+0300

2024-05-03T22:46+0300

вооружения

размещение ядерного оружия в космосе

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768d1944197a5497b1e581e81dcc1d37.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, сообщила помощница главы госдепа Мэллори Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований.Мероприятие касалось озвученной ранее Штатами информации о том, что Россия якобы может разместить оружие в космосе. Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. При этом президент США Джо Байден отмечал, что Белый дом не видит признаков намерения Москвы вывести противоспутниковые системы в околоземное пространство.Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.

https://1prime.ru/20240503/strategiya-847903321.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

размещение ядерного оружия в космосе, россия, сша