https://1prime.ru/20240503/kosmos-847907149.html
США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил Госдеп
США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил Госдеп - 03.05.2024, ПРАЙМ
США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил Госдеп
Соединенные Штаты и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, сообщила помощница главы госдепа Мэллори Стюарт на мероприятии... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T22:41+0300
2024-05-03T22:41+0300
2024-05-03T22:46+0300
вооружения
размещение ядерного оружия в космосе
россия
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ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, сообщила помощница главы госдепа Мэллори Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований.Мероприятие касалось озвученной ранее Штатами информации о том, что Россия якобы может разместить оружие в космосе. Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. При этом президент США Джо Байден отмечал, что Белый дом не видит признаков намерения Москвы вывести противоспутниковые системы в околоземное пространство.Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.
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размещение ядерного оружия в космосе, россия, сша
Вооружения, размещение ядерного оружия в космосе, РОССИЯ, США
США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил Госдеп
Госдеп: США и РФ должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно
ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, сообщила помощница главы госдепа Мэллори Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований.
Мероприятие касалось озвученной ранее Штатами информации о том, что Россия якобы может разместить оружие в космосе.
Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. При этом президент США Джо Байден отмечал, что Белый дом не видит признаков намерения Москвы вывести противоспутниковые системы в околоземное пространство.
Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.
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