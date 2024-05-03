Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240503/krakh-847878372.html
В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы
В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы - 03.05.2024, ПРАЙМ
В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы
Крах мировой валютной системы возможен, считает исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T06:15+0300
2024-05-03T06:17+0300
экономика
мвф
валютная система
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/97/841459795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d2e0bce701d7c61345d1e280cac9692.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Крах мировой валютной системы возможен, считает исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует", — заявил он в интервью РИА Новости. По его мнению, существующая система держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными, но уже сейчас центральные банки и домохозяйства продают эти активы и покупают золото из-за роста недоверия к их безопасности. По словам Можина, "как только это доверие пропадет, наступит хаос в мировой экономике". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20240503/stavka-847877071.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/97/841459795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50840cd45aa439ea3c6592720ad1bd36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, валютная система
Экономика, МВФ, Валютная система
06:15 03.05.2024 (обновлено: 06:17 03.05.2024)
 
В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы

Можин заявил, что возможность краха мировой валютной системы существует

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Крах мировой валютной системы возможен, считает исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует", — заявил он в интервью РИА Новости.
По его мнению, существующая система держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными, но уже сейчас центральные банки и домохозяйства продают эти активы и покупают золото из-за роста недоверия к их безопасности.
По словам Можина, "как только это доверие пропадет, наступит хаос в мировой экономике".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Эксперты рассказали, когда ФРС США начнет снижать ключевую ставку
05:23
 
ЭкономикаМВФВалютная система
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала