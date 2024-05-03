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В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы
В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы - 03.05.2024, ПРАЙМ
В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы
Крах мировой валютной системы возможен, считает исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T06:15+0300
2024-05-03T06:15+0300
2024-05-03T06:17+0300
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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Крах мировой валютной системы возможен, считает исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует", — заявил он в интервью РИА Новости. По его мнению, существующая система держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными, но уже сейчас центральные банки и домохозяйства продают эти активы и покупают золото из-за роста недоверия к их безопасности. По словам Можина, "как только это доверие пропадет, наступит хаос в мировой экономике". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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мвф, валютная система
Экономика, МВФ, Валютная система
В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы
Можин заявил, что возможность краха мировой валютной системы существует
ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Крах мировой валютной системы возможен, считает исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует", — заявил он в интервью РИА Новости.
По его мнению, существующая система держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными, но уже сейчас центральные банки и домохозяйства продают эти активы и покупают золото из-за роста недоверия к их безопасности.
По словам Можина, "как только это доверие пропадет, наступит хаос в мировой экономике".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9.00 мск.
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