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В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы

В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы - 03.05.2024, ПРАЙМ

В МВФ предупредили о риске краха мировой валютной системы

Крах мировой валютной системы возможен, считает исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T06:15+0300

2024-05-03T06:15+0300

2024-05-03T06:17+0300

экономика

мвф

валютная система

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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Крах мировой валютной системы возможен, считает исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует", — заявил он в интервью РИА Новости. По его мнению, существующая система держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными, но уже сейчас центральные банки и домохозяйства продают эти активы и покупают золото из-за роста недоверия к их безопасности. По словам Можина, "как только это доверие пропадет, наступит хаос в мировой экономике". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20240503/stavka-847877071.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф, валютная система