https://1prime.ru/20240503/krym-847904154.html

Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским

Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским - 03.05.2024, ПРАЙМ

Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским

Крым принадлежит России, потому что его население проголосовало за присоединение, заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T18:36+0300

2024-05-03T18:36+0300

2024-05-03T18:37+0300

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Крым принадлежит России, потому что его население проголосовало за присоединение, заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус. Вайткус — независимый кандидат в президенты Литвы, 67-летний врач, профессор медицины.В интервью агентству ELTA он пояснил, что Крым и раньше принадлежал России, еще раньше Советскому Союзу, до этого царской России. Так, по его мнению, можно дойти до греческих городов или до Крымского ханства.По его словам, западные страны "выпустили джинна из бутылки", когда признали отчужденное в одностороннем порядке Косово. "Народ Крыма выразил свою волю на референдуме. Позже страны Запада провели повторные опросы — и эти опросы до сих пор показывают, что большинство населения выступает за вхождение Крыма в состав России...", — отметил Вайткус. Он добавил, что если Литва перестанет придерживаться двойных стандартов, то она была бы "обязана" признать Крым, как признала Косово.Выборы президента Литвы назначены на 12 мая 2024 года. На данный момент лидирует действующий глава государства Гитанас Науседа, а премьер-министр Ингрида Шимоните занимает третье место. В этот же день пройдет референдум об изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство.Крым стал российским регионом в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев.

https://1prime.ru/20240503/preduprezhdenie-847895908.html

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литва, крым, косово