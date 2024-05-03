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Maersk ликвидирует российский филиал в Санкт-Петербурге - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Maersk ликвидирует российский филиал в Санкт-Петербурге
Maersk ликвидирует российский филиал в Санкт-Петербурге - 03.05.2024, ПРАЙМ
Maersk ликвидирует российский филиал в Санкт-Петербурге
Датская компания A.P. Moller - Maersk ликвидирует российскую дочернюю структуру "Маэрск" в Санкт-Петербурге, ликвидация второй дочерней структуры "Маэрск... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T18:46+0300
2024-05-03T18:47+0300
maersk
санкт-петербург
дочерняя компания
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Датская компания A.P. Moller - Maersk ликвидирует российскую дочернюю структуру "Маэрск" в Санкт-Петербурге, ликвидация второй дочерней структуры "Маэрск Солюшенс", оставшейся в России, пока остается приостановленной, следует из материалов "Федресурса". "Общество с ограниченной ответственностью "Маэрск" уведомляет о том, что единственным участником ООО "Маэрск" (Решение б/н от 10 апреля 2024 года) принято решение о ликвидации ООО "Маэрск", - говорится в материалах. При этом, согласно данным отчетов "дочек", в июне 2023 года было принято решение об отмене процедуры ликвидации "Маэрск", а в отношении "Маэрск Солюшенс" – в октябре прошлого года. В аудиторском заключении второй "дочки" отмечается, что несмотря на отмену ликвидации, компания не восстановила операционную деятельность. В феврале 2023 года A.P. Moller - Maersk заявлял, что заключил соглашение о продаже своих логистических объектов в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited. Как отмечалось в сообщении, действие было принято в связи с решением в марте 2022 года прекратить деятельность в России. В отчете компании по итогам 2023 года отмечаются риски, связанные с ситуацией на Украине, однако судьба российских активов остается нераскрытой.
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maersk, санкт-петербург, дочерняя компания
Maersk, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, дочерняя компания
18:46 03.05.2024 (обновлено: 18:47 03.05.2024)
 
Maersk ликвидирует российский филиал в Санкт-Петербурге

Датская Maersk ликвидирует дочернюю компанию "Маэрск" в Санкт-Петербурге

© Фото : Wikimedia Commons/Łukasz Golowanow" Maersk
 Maersk - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© Фото : Wikimedia Commons/Łukasz Golowanow
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Датская компания A.P. Moller - Maersk ликвидирует российскую дочернюю структуру "Маэрск" в Санкт-Петербурге, ликвидация второй дочерней структуры "Маэрск Солюшенс", оставшейся в России, пока остается приостановленной, следует из материалов "Федресурса".
"Общество с ограниченной ответственностью "Маэрск" уведомляет о том, что единственным участником ООО "Маэрск" (Решение б/н от 10 апреля 2024 года) принято решение о ликвидации ООО "Маэрск", - говорится в материалах.
При этом, согласно данным отчетов "дочек", в июне 2023 года было принято решение об отмене процедуры ликвидации "Маэрск", а в отношении "Маэрск Солюшенс" – в октябре прошлого года. В аудиторском заключении второй "дочки" отмечается, что несмотря на отмену ликвидации, компания не восстановила операционную деятельность.
Maersk - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Maersk остановил ликвидацию своего бизнеса в России, пишут СМИ
16:53
В феврале 2023 года A.P. Moller - Maersk заявлял, что заключил соглашение о продаже своих логистических объектов в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited. Как отмечалось в сообщении, действие было принято в связи с решением в марте 2022 года прекратить деятельность в России.
В отчете компании по итогам 2023 года отмечаются риски, связанные с ситуацией на Украине, однако судьба российских активов остается нераскрытой.
 
MaerskСАНКТ-ПЕТЕРБУРГдочерняя компания
 
 
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