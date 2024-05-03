https://1prime.ru/20240503/maersk-847904450.html

Maersk ликвидирует российский филиал в Санкт-Петербурге

Maersk ликвидирует российский филиал в Санкт-Петербурге - 03.05.2024, ПРАЙМ

Maersk ликвидирует российский филиал в Санкт-Петербурге

Датская компания A.P. Moller - Maersk ликвидирует российскую дочернюю структуру "Маэрск" в Санкт-Петербурге, ликвидация второй дочерней структуры "Маэрск... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T18:46+0300

2024-05-03T18:46+0300

2024-05-03T18:47+0300

maersk

санкт-петербург

дочерняя компания

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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Датская компания A.P. Moller - Maersk ликвидирует российскую дочернюю структуру "Маэрск" в Санкт-Петербурге, ликвидация второй дочерней структуры "Маэрск Солюшенс", оставшейся в России, пока остается приостановленной, следует из материалов "Федресурса". "Общество с ограниченной ответственностью "Маэрск" уведомляет о том, что единственным участником ООО "Маэрск" (Решение б/н от 10 апреля 2024 года) принято решение о ликвидации ООО "Маэрск", - говорится в материалах. При этом, согласно данным отчетов "дочек", в июне 2023 года было принято решение об отмене процедуры ликвидации "Маэрск", а в отношении "Маэрск Солюшенс" – в октябре прошлого года. В аудиторском заключении второй "дочки" отмечается, что несмотря на отмену ликвидации, компания не восстановила операционную деятельность. В феврале 2023 года A.P. Moller - Maersk заявлял, что заключил соглашение о продаже своих логистических объектов в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited. Как отмечалось в сообщении, действие было принято в связи с решением в марте 2022 года прекратить деятельность в России. В отчете компании по итогам 2023 года отмечаются риски, связанные с ситуацией на Украине, однако судьба российских активов остается нераскрытой.

https://1prime.ru/20240503/maersk-847900423.html

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maersk, санкт-петербург, дочерняя компания