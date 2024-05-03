https://1prime.ru/20240503/makron-847878235.html

Макрону не терпится повторить ошибку Наполеона, заявили в Крыму

Макрону не терпится повторить ошибку Наполеона, заявили в Крыму - 03.05.2024, ПРАЙМ

Макрону не терпится повторить ошибку Наполеона, заявили в Крыму

Народ Франции не простит своему президенту Эммануэлю Макрону новых военных кладбищ, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс,... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T06:09+0300

2024-05-03T06:09+0300

2024-05-03T06:09+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – ПРАЙМ. Народ Франции не простит своему президенту Эммануэлю Макрону новых военных кладбищ, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя озвученные французским лидером основания для ввода войск на Украину.Ранее Макрон в интервью изданию Economist сообщил, что не исключает возможности отправки войск на Украину в случае, если Вооруженные силы РФ прорвут линию фронта и последует просьба со стороны Киева. Он также заявил, что "многие страны ЕС" согласились с подходом Парижа к возможной отправке войск. "Макрону, видимо, не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам России. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же бесславная и позорная участь. Французский народ не простит ему новых кладбищ французских солдат", — сказал Фикс. Он отметил, Макрон настолько не любит народ своей страны и живет по принципу "а дальше хоть потоп", что стремится любой ценой втянуть французов в прямой военный конфликт. Фикс также напомнил, что только на мемориальном комплексе в Севастополе захоронено около 28 тысяч французских солдат, которые пришли на территорию России с оружием и пали в годы Крымской войны.

https://1prime.ru/20240502/makron-847867624.html

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эммануэль макрон, украина, поддержка украины