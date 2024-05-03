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Макрону не терпится повторить ошибку Наполеона, заявили в Крыму - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Макрону не терпится повторить ошибку Наполеона, заявили в Крыму
Макрону не терпится повторить ошибку Наполеона, заявили в Крыму - 03.05.2024, ПРАЙМ
Макрону не терпится повторить ошибку Наполеона, заявили в Крыму
Народ Франции не простит своему президенту Эммануэлю Макрону новых военных кладбищ, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс,... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T06:09+0300
2024-05-03T06:09+0300
политика
эммануэль макрон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – ПРАЙМ. Народ Франции не простит своему президенту Эммануэлю Макрону новых военных кладбищ, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя озвученные французским лидером основания для ввода войск на Украину.Ранее Макрон в интервью изданию Economist сообщил, что не исключает возможности отправки войск на Украину в случае, если Вооруженные силы РФ прорвут линию фронта и последует просьба со стороны Киева. Он также заявил, что "многие страны ЕС" согласились с подходом Парижа к возможной отправке войск. "Макрону, видимо, не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам России. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же бесславная и позорная участь. Французский народ не простит ему новых кладбищ французских солдат", — сказал Фикс. Он отметил, Макрон настолько не любит народ своей страны и живет по принципу "а дальше хоть потоп", что стремится любой ценой втянуть французов в прямой военный конфликт. Фикс также напомнил, что только на мемориальном комплексе в Севастополе захоронено около 28 тысяч французских солдат, которые пришли на территорию России с оружием и пали в годы Крымской войны.
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эммануэль макрон, украина, поддержка украины
Политика, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, поддержка Украины
06:09 03.05.2024
 
Макрону не терпится повторить ошибку Наполеона, заявили в Крыму

Вице-спикер парламента Крыма Фикс: французы не простят Макрону новых кладбищ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – ПРАЙМ. Народ Франции не простит своему президенту Эммануэлю Макрону новых военных кладбищ, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя озвученные французским лидером основания для ввода войск на Украину.
Ранее Макрон в интервью изданию Economist сообщил, что не исключает возможности отправки войск на Украину в случае, если Вооруженные силы РФ прорвут линию фронта и последует просьба со стороны Киева. Он также заявил, что "многие страны ЕС" согласились с подходом Парижа к возможной отправке войск.
"Макрону, видимо, не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам России. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же бесславная и позорная участь. Французский народ не простит ему новых кладбищ французских солдат", — сказал Фикс.
Он отметил, Макрон настолько не любит народ своей страны и живет по принципу "а дальше хоть потоп", что стремится любой ценой втянуть французов в прямой военный конфликт.
Фикс также напомнил, что только на мемориальном комплексе в Севастополе захоронено около 28 тысяч французских солдат, которые пришли на территорию России с оружием и пали в годы Крымской войны.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Затея Макрона ввести войска на Украину обречена, заявили в Госдуме
Вчера, 15:14
 
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