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Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада
Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада - 03.05.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада
Швейцарская "мирная конференция" станет "доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит", написал в своем Telegram-канале заместитель председателя... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:46+0300
2024-05-03T11:53+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Швейцарская "мирная конференция" станет "доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит", написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского", - отметил политик.По мнению Медведева, это будет явным доказательством "импотенции западных элит", которые отказались прекратить войну по прямому указанию Вашингтона. Кроме того, это позволит российской армии продолжить борьбу с неонацистами без помех, а также поспособствует окончательному краху политического режима на Украине и возвращению территорий в состав РоссииЗампред Совбеза России заключил, что было бы желательно личное присутствие Зеленского на конференции, чтобы он самостоятельно подписался под своей некомпетентностью.Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня, но Россия в ней не будет участвовать. Хотя Швейцария пригласила более 160 делегаций, включая членов G7, G20, БРИКС, ООН и других международных организациий, Россия не получила приглашения.
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россия, украина, швейцария, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, Новости
11:46 03.05.2024 (обновлено: 11:53 03.05.2024)
 
Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада

Медведев: конференция в Швейцарии докажет "полнейшую импотенцию западных элит"

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Швейцарская "мирная конференция" станет "доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит", написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского", - отметил политик.
По мнению Медведева, это будет явным доказательством "импотенции западных элит", которые отказались прекратить войну по прямому указанию Вашингтона. Кроме того, это позволит российской армии продолжить борьбу с неонацистами без помех, а также поспособствует окончательному краху политического режима на Украине и возвращению территорий в состав России
Зампред Совбеза России заключил, что было бы желательно личное присутствие Зеленского на конференции, чтобы он самостоятельно подписался под своей некомпетентностью.
Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня, но Россия в ней не будет участвовать. Хотя Швейцария пригласила более 160 делегаций, включая членов G7, G20, БРИКС, ООН и других международных организациий, Россия не получила приглашения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
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