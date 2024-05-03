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Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада

Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада - 03.05.2024, ПРАЙМ

Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада

Швейцарская "мирная конференция" станет "доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит", написал в своем Telegram-канале заместитель председателя... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T11:46+0300

2024-05-03T11:46+0300

2024-05-03T11:53+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Швейцарская "мирная конференция" станет "доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит", написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского", - отметил политик.По мнению Медведева, это будет явным доказательством "импотенции западных элит", которые отказались прекратить войну по прямому указанию Вашингтона. Кроме того, это позволит российской армии продолжить борьбу с неонацистами без помех, а также поспособствует окончательному краху политического режима на Украине и возвращению территорий в состав РоссииЗампред Совбеза России заключил, что было бы желательно личное присутствие Зеленского на конференции, чтобы он самостоятельно подписался под своей некомпетентностью.Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня, но Россия в ней не будет участвовать. Хотя Швейцария пригласила более 160 делегаций, включая членов G7, G20, БРИКС, ООН и других международных организациий, Россия не получила приглашения.

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