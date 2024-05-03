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Афера с машинами для Минздрава обернулась реальными сроками
Афера с машинами для Минздрава обернулась реальными сроками - 03.05.2024, ПРАЙМ
Афера с машинами для Минздрава обернулась реальными сроками
Суд приговорил бывшего директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Минздрава России Михаила Москалева к трем годам лишения свободы за мошенничество при... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:14+0300
2024-05-03T12:14+0300
2024-05-03T12:14+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Суд приговорил бывшего директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Минздрава России Михаила Москалева к трем годам лишения свободы за мошенничество при продаже служебных автомобилей, заявили в суде агентству РИА Новости."Суд признал Москалева Михаила Викторовича, занимавшего должность директора ФГУП РСУ Минздрава РФ, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- отмечается в сообщении.Еще четверо обвиняемых также получили реальные сроки. Согласно версии следствия, с 2018 по 2020 год обвиняемые похитили более 6,3 миллиона рублей при продаже 75 автомобилей Ford Mondeo, которые использовались для обслуживания чиновников Минздрава.Так, Владимир Щепихин получил 2,5 года, Александр Антипов - два года, Никита Соколов и Андрей Антюхов - один год и десять месяцев лишения свободы.Некоторые обвиняемые уже провели время под домашним арестом, поэтому их наказание считается отбытым.
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россия, минздрав, мошенничество, новости
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Афера с машинами для Минздрава обернулась реальными сроками
Афера с машинами для Минздрава РФ обернулась пятью реальными сроками
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Суд приговорил бывшего директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Минздрава России Михаила Москалева к трем годам лишения свободы за мошенничество при продаже служебных автомобилей, заявили в суде агентству РИА Новости.
"Суд признал Москалева Михаила Викторовича, занимавшего должность директора ФГУП РСУ Минздрава РФ, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- отмечается в сообщении.
Еще четверо обвиняемых также получили реальные сроки. Согласно версии следствия, с 2018 по 2020 год обвиняемые похитили более 6,3 миллиона рублей при продаже 75 автомобилей Ford Mondeo, которые использовались для обслуживания чиновников Минздрава.
Так, Владимир Щепихин получил 2,5 года, Александр Антипов - два года, Никита Соколов и Андрей Антюхов - один год и десять месяцев лишения свободы.
Некоторые обвиняемые уже провели время под домашним арестом, поэтому их наказание считается отбытым.
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