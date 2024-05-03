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Миссия МВФ оценила темп восстановления экономики Молдавии
Миссия МВФ оценила темп восстановления экономики Молдавии - 03.05.2024, ПРАЙМ
Миссия МВФ оценила темп восстановления экономики Молдавии
Восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось, заявила по итогам визита в Кишинев глава миссии МВФ Клара Мира. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T17:58+0300
2024-05-03T17:58+0300
2024-05-03T17:58+0300
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КИШИНЕВ, 3 мая – ПРАЙМ. Восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось, заявила по итогам визита в Кишинев глава миссии МВФ Клара Мира.Миссия фонда с 22 апреля по 3 мая обсуждала с властями Молдавии ход реализации текущих программ кредитования республики, но стороны не смогли согласовать условия для выделения следующего транша финансовой помощи. Текущая программа кредитования для Молдавии была утверждена МВФ в декабре 2021 года, а в 2022 году общий объём кредитования был расширен до 783 миллионов долларов, из которых порядка 460 миллионов долларов уже перечислены."Восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось… ВВП в реальном выражении вырос в 2023 году на 0,7 %, что ниже прогнозируемых МВФ на время последнего обзора программы (2 %). Основной причиной стало более слабое восстановление внутреннего спроса, особенно частного потребления и инвестиционной деятельности", - цитирует Миру пресс-служба представительства МВФ в Молдавии.По прогнозам МВФ, восстановление экономики Молдавии продолжится в 2024 году, и ее рост составит 2,6%, что опять же меньше, чем прогнозировалось ранее (3,9%). Среднегодовая инфляция в стране составит 5% и будет держаться на этом значении еще четыре последующих года.Мира подчеркнула, что в ближайшем будущем на уровне экспертов миссия МВФ продолжит обсуждения с правительством Молдавии программы кредитования.Согласно прогнозам правительства Молдавии, ВВП республики по итогам 2024 года достигнет 342 миллиардов леев (16,3 миллиарда долларов).Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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Экономика, МОЛДАВИЯ, МВФ, Новости
Миссия МВФ оценила темп восстановления экономики Молдавии
Миссия МВФ: восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось
КИШИНЕВ, 3 мая – ПРАЙМ. Восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось, заявила по итогам визита в Кишинев глава миссии МВФ Клара Мира.
Миссия фонда с 22 апреля по 3 мая обсуждала с властями Молдавии ход реализации текущих программ кредитования республики, но стороны не смогли согласовать условия для выделения следующего транша финансовой помощи. Текущая программа кредитования для Молдавии была утверждена МВФ в декабре 2021 года, а в 2022 году общий объём кредитования был расширен до 783 миллионов долларов, из которых порядка 460 миллионов долларов уже перечислены.
"Восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось… ВВП в реальном выражении вырос в 2023 году на 0,7 %, что ниже прогнозируемых МВФ на время последнего обзора программы (2 %). Основной причиной стало более слабое восстановление внутреннего спроса, особенно частного потребления и инвестиционной деятельности", - цитирует Миру пресс-служба представительства МВФ в Молдавии.
По прогнозам МВФ, восстановление экономики Молдавии продолжится в 2024 году, и ее рост составит 2,6%, что опять же меньше, чем прогнозировалось ранее (3,9%). Среднегодовая инфляция в стране составит 5% и будет держаться на этом значении еще четыре последующих года.
Мира подчеркнула, что в ближайшем будущем на уровне экспертов миссия МВФ продолжит обсуждения с правительством Молдавии программы кредитования.
Согласно прогнозам правительства Молдавии, ВВП республики по итогам 2024 года достигнет 342 миллиардов леев (16,3 миллиарда долларов).
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
В Молдавии снизили тариф на газ для населения