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В ГД рассказали, как мошенники крадут деньги у родителей молодых геймеров - 03.05.2024, ПРАЙМ
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В ГД рассказали, как мошенники крадут деньги у родителей молодых геймеров
В ГД рассказали, как мошенники крадут деньги у родителей молодых геймеров - 03.05.2024, ПРАЙМ
В ГД рассказали, как мошенники крадут деньги у родителей молодых геймеров
Киберпреступники воруют деньги со счетов родителей несовершеннолетних геймеров, используя популярные у детей онлайн-игры, где есть возможность осуществить... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T15:19+0300
2024-05-03T15:45+0300
кабмин
гд
геймер
мошенники
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Киберпреступники воруют деньги со счетов родителей несовершеннолетних геймеров, используя популярные у детей онлайн-игры, где есть возможность осуществить донат, или денежное пожертвование, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Для этого используются популярные у детей онлайн-игры. Например, "Майнкрафт" или "Бравл Старс". Как правило, в подобных играх есть возможность осуществить донат, или денежное пожертвование, а также подарить другому игроку внутриигровой предмет, на что и ориентируются киберпреступники", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат рассказал, что преступники связываются с ребенком в онлайн-чате во время игры с предложением подарить какой-либо модный игровой предмет взамен на выполнение некоторых действий, например, это может быть предоставление данных банковских карты. Кроме того, сказал он, ребенку могут направить сообщение о победе в конкурсе и попросить данные банковской карты родителя для "начисления выигрыша".По его словам, речь идет про младшую возрастную группу – как правило, это дети от 8 до 11 лет. Парламентарий посоветовал родителям рассказывать детям о потенциальной опасности, с которой они могут столкнуться в онлайн-играх. "Прежде всего, нужно объяснить, что ни в коем случае нельзя сообщать информацию о банковских картах. Во-вторых, нужно напомнить об опасности перехода по ссылкам от незнакомых людей - они могут оказаться фишинговыми и, более того, содержащими вредоносное ПО. Наконец, ребенок должен знать о том, что к незнакомцам в интернете следует относиться с той же осторожностью, что и в обычной жизни", - заключил он.
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гд, геймер, мошенники
Кабмин, ГД, ГЕЙМЕР, МОШЕННИКИ
15:19 03.05.2024 (обновлено: 15:45 03.05.2024)
 
В ГД рассказали, как мошенники крадут деньги у родителей молодых геймеров

В ГД рассказали, как мошенники воруют у родителей несовершеннолетних геймеров

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкДетский банк
Детский банк - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Киберпреступники воруют деньги со счетов родителей несовершеннолетних геймеров, используя популярные у детей онлайн-игры, где есть возможность осуществить донат, или денежное пожертвование, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Для этого используются популярные у детей онлайн-игры. Например, "Майнкрафт" или "Бравл Старс". Как правило, в подобных играх есть возможность осуществить донат, или денежное пожертвование, а также подарить другому игроку внутриигровой предмет, на что и ориентируются киберпреступники", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат рассказал, что преступники связываются с ребенком в онлайн-чате во время игры с предложением подарить какой-либо модный игровой предмет взамен на выполнение некоторых действий, например, это может быть предоставление данных банковских карты. Кроме того, сказал он, ребенку могут направить сообщение о победе в конкурсе и попросить данные банковской карты родителя для "начисления выигрыша".
%Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через "супершоу"
1 мая, 02:02
По его словам, речь идет про младшую возрастную группу – как правило, это дети от 8 до 11 лет.
Парламентарий посоветовал родителям рассказывать детям о потенциальной опасности, с которой они могут столкнуться в онлайн-играх.
"Прежде всего, нужно объяснить, что ни в коем случае нельзя сообщать информацию о банковских картах. Во-вторых, нужно напомнить об опасности перехода по ссылкам от незнакомых людей - они могут оказаться фишинговыми и, более того, содержащими вредоносное ПО. Наконец, ребенок должен знать о том, что к незнакомцам в интернете следует относиться с той же осторожностью, что и в обычной жизни", - заключил он.
 
КабминГДГЕЙМЕРМОШЕННИКИ
 
 
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