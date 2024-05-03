https://1prime.ru/20240503/moshenniki-847896044.html

В ГД рассказали, как мошенники крадут деньги у родителей молодых геймеров

В ГД рассказали, как мошенники крадут деньги у родителей молодых геймеров - 03.05.2024, ПРАЙМ

В ГД рассказали, как мошенники крадут деньги у родителей молодых геймеров

Киберпреступники воруют деньги со счетов родителей несовершеннолетних геймеров, используя популярные у детей онлайн-игры, где есть возможность осуществить... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T15:19+0300

2024-05-03T15:19+0300

2024-05-03T15:45+0300

кабмин

гд

геймер

мошенники

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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Киберпреступники воруют деньги со счетов родителей несовершеннолетних геймеров, используя популярные у детей онлайн-игры, где есть возможность осуществить донат, или денежное пожертвование, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Для этого используются популярные у детей онлайн-игры. Например, "Майнкрафт" или "Бравл Старс". Как правило, в подобных играх есть возможность осуществить донат, или денежное пожертвование, а также подарить другому игроку внутриигровой предмет, на что и ориентируются киберпреступники", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат рассказал, что преступники связываются с ребенком в онлайн-чате во время игры с предложением подарить какой-либо модный игровой предмет взамен на выполнение некоторых действий, например, это может быть предоставление данных банковских карты. Кроме того, сказал он, ребенку могут направить сообщение о победе в конкурсе и попросить данные банковской карты родителя для "начисления выигрыша".По его словам, речь идет про младшую возрастную группу – как правило, это дети от 8 до 11 лет. Парламентарий посоветовал родителям рассказывать детям о потенциальной опасности, с которой они могут столкнуться в онлайн-играх. "Прежде всего, нужно объяснить, что ни в коем случае нельзя сообщать информацию о банковских картах. Во-вторых, нужно напомнить об опасности перехода по ссылкам от незнакомых людей - они могут оказаться фишинговыми и, более того, содержащими вредоносное ПО. Наконец, ребенок должен знать о том, что к незнакомцам в интернете следует относиться с той же осторожностью, что и в обычной жизни", - заключил он.

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