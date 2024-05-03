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Названа мощность бомбы, которой СБУ подорвала Крымский мост - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Названа мощность бомбы, которой СБУ подорвала Крымский мост
Названа мощность бомбы, которой СБУ подорвала Крымский мост - 03.05.2024, ПРАЙМ
Названа мощность бомбы, которой СБУ подорвала Крымский мост
Подрыв Крымского моста в октябре 2022 года был произведен самодельной бомбой, мощность которой равна десяти тоннам тротила. Об этом сообщило издание... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T09:14+0300
2024-05-03T09:57+0300
происшествия
чп на крымском мосту
взрывчатка
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Подрыв Крымского моста в октябре 2022 года был произведен самодельной бомбой, мощность которой равна десяти тоннам тротила. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на взрывотехническую судебную экспертизу, с которой оно ознакомилось. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста и гибели четырех человек. ФСБ России сообщала, что организатором подрыва было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По данным "Коммерсанта", участники группы в точно не установленное время, но не позднее августа 2022 года, предположительно, на территории Украины "с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около десяти тонн в тротиловом эквиваленте". При этом в качестве основного заряда использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы, пояснил "Коммерсант" со ссылкой на выводы экспертов. Также отмечается, что камуфлирование взрывного устройства обеспечивалось полиэтиленовой пленкой толщиной 100 микрометров, или 0,1 миллиметра. "Плотный слой пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства", — сообщает газета. Ссылаясь на выводы экспертов, авторы материала сообщили, что "для возбуждения детонации" взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8. При этом детонатор, также скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута", которой являлся 156-й километр участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь.
https://1prime.ru/20240503/makron-847878235.html
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чп на крымском мосту, взрывчатка
Происшествия, ЧП на Крымском мосту, взрывчатка
09:14 03.05.2024 (обновлено: 09:57 03.05.2024)
 
Названа мощность бомбы, которой СБУ подорвала Крымский мост

"Ъ": Крымский мост подорвали в 2022 году бомбой мощностью в 10 тонн тротила"

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Подрыв Крымского моста в октябре 2022 года был произведен самодельной бомбой, мощность которой равна десяти тоннам тротила. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на взрывотехническую судебную экспертизу, с которой оно ознакомилось.
8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста и гибели четырех человек.
ФСБ России сообщала, что организатором подрыва было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
По данным "Коммерсанта", участники группы в точно не установленное время, но не позднее августа 2022 года, предположительно, на территории Украины "с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около десяти тонн в тротиловом эквиваленте".
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При этом в качестве основного заряда использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы, пояснил "Коммерсант" со ссылкой на выводы экспертов.
Также отмечается, что камуфлирование взрывного устройства обеспечивалось полиэтиленовой пленкой толщиной 100 микрометров, или 0,1 миллиметра. "Плотный слой пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства", — сообщает газета.
Ссылаясь на выводы экспертов, авторы материала сообщили, что "для возбуждения детонации" взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8. При этом детонатор, также скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута", которой являлся 156-й километр участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь.
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