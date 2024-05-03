Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВФ оценили влияние геополитических разногласий - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240503/mvf-847880572.html
В МВФ оценили влияние геополитических разногласий
В МВФ оценили влияние геополитических разногласий - 03.05.2024, ПРАЙМ
В МВФ оценили влияние геополитических разногласий
Геополитические разногласия оказывают влияние на деятельность Международного валютного фонда (МВФ) и делают его все более и более нечестным. Об этом рассказал в | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T08:09+0300
2024-05-03T08:09+0300
экономика
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Геополитические разногласия оказывают влияние на деятельность Международного валютного фонда (МВФ) и делают его все более и более нечестным. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "У нас нет оснований радоваться тому, что происходит в МВФ. К сожалению, мы видим, что геополитические разногласия оказали влияние на деятельность фонда. МВФ стал жертвой, возможно, главной жертвой геополитической ситуации", — заявил он. Можин добавил, что в результате МВФ становится все более и более политизированным и, как следствие, все более и более нечестным. Полный текст интервью читайте в 09:00 мск на сайте ria.ru.
https://1prime.ru/20240503/polozhenie-847880169.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:42:2049:1578_1920x0_80_0_0_0f29ed2179f2a0fe43d0c0e9d588fd80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф
Экономика, МВФ
08:09 03.05.2024
 
В МВФ оценили влияние геополитических разногласий

Можин: геополитические разногласия влияют на МВФ, делая его все более нечестным

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Геополитические разногласия оказывают влияние на деятельность Международного валютного фонда (МВФ) и делают его все более и более нечестным. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"У нас нет оснований радоваться тому, что происходит в МВФ. К сожалению, мы видим, что геополитические разногласия оказали влияние на деятельность фонда. МВФ стал жертвой, возможно, главной жертвой геополитической ситуации", — заявил он.
Можин добавил, что в результате МВФ становится все более и более политизированным и, как следствие, все более и более нечестным.
Полный текст интервью читайте в 09:00 мск на сайте ria.ru.
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Богатые страны попали в безвыходное положение, заявили в МВФ
08:02
 
ЭкономикаМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала