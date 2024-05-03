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В МВФ оценили влияние геополитических разногласий

В МВФ оценили влияние геополитических разногласий - 03.05.2024, ПРАЙМ

В МВФ оценили влияние геополитических разногласий

Геополитические разногласия оказывают влияние на деятельность Международного валютного фонда (МВФ) и делают его все более и более нечестным. Об этом рассказал в | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T08:09+0300

2024-05-03T08:09+0300

2024-05-03T08:09+0300

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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Геополитические разногласия оказывают влияние на деятельность Международного валютного фонда (МВФ) и делают его все более и более нечестным. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "У нас нет оснований радоваться тому, что происходит в МВФ. К сожалению, мы видим, что геополитические разногласия оказали влияние на деятельность фонда. МВФ стал жертвой, возможно, главной жертвой геополитической ситуации", — заявил он. Можин добавил, что в результате МВФ становится все более и более политизированным и, как следствие, все более и более нечестным. Полный текст интервью читайте в 09:00 мск на сайте ria.ru.

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