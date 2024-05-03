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В МВФ назвали последствия от возможного выхода из него России - 03.05.2024, ПРАЙМ
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В МВФ назвали последствия от возможного выхода из него России
В МВФ назвали последствия от возможного выхода из него России - 03.05.2024, ПРАЙМ
В МВФ назвали последствия от возможного выхода из него России
Возможный выход России из Международного валютного фонда (МВФ) вызывает опасения у его главных акционер, так как из организацию могут покинуть и другие страны,... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T08:37+0300
2024-05-03T08:49+0300
экономика
мвф
россия
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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Возможный выход России из Международного валютного фонда (МВФ) вызывает опасения у его главных акционер, так как из организацию могут покинуть и другие страны, лишив ее глобального статуса. Об этом расскзал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны", — заявил он. Можин отметил, что сейчас России от фонда ничего не надо, но есть польза от документов и доступа к информации. Кроме того, он считает, что выход России ослабил бы позиции тех стран, которые нуждаются в поддержке Москвы."Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60 на 40 процентов в пользу западных стран", — пояснил он.Исполнительный директор добавил, что популярность российской дирекции никогда не была такой высокой среди представителей незападных стран, как после начала СВО."Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия — сильный союзник. Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический вызов, и справляемся, в том числе показываем мощь нашей экономики", — заключил Можин.Полный текст интервью читайте в 09:00 мск на сайте ria.ru.
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мвф, россия
Экономика, МВФ, РОССИЯ
08:37 03.05.2024 (обновлено: 08:49 03.05.2024)
 
В МВФ назвали последствия от возможного выхода из него России

Можин: выход России из МВФ лишит его глобального статуса

© AFP / Yuri GripasГлавное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Главное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Возможный выход России из Международного валютного фонда (МВФ) вызывает опасения у его главных акционер, так как из организацию могут покинуть и другие страны, лишив ее глобального статуса. Об этом расскзал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны", — заявил он.
Можин отметил, что сейчас России от фонда ничего не надо, но есть польза от документов и доступа к информации.
Кроме того, он считает, что выход России ослабил бы позиции тех стран, которые нуждаются в поддержке Москвы.
"Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60 на 40 процентов в пользу западных стран", — пояснил он.
Исполнительный директор добавил, что популярность российской дирекции никогда не была такой высокой среди представителей незападных стран, как после начала СВО.
"Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия — сильный союзник. Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический вызов, и справляемся, в том числе показываем мощь нашей экономики", — заключил Можин.
Полный текст интервью читайте в 09:00 мск на сайте ria.ru.
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