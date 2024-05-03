https://1prime.ru/20240503/mvf-847881202.html

В МВФ назвали последствия от возможного выхода из него России

В МВФ назвали последствия от возможного выхода из него России - 03.05.2024, ПРАЙМ

В МВФ назвали последствия от возможного выхода из него России

Возможный выход России из Международного валютного фонда (МВФ) вызывает опасения у его главных акционер, так как из организацию могут покинуть и другие страны,... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T08:37+0300

2024-05-03T08:37+0300

2024-05-03T08:49+0300

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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Возможный выход России из Международного валютного фонда (МВФ) вызывает опасения у его главных акционер, так как из организацию могут покинуть и другие страны, лишив ее глобального статуса. Об этом расскзал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны", — заявил он. Можин отметил, что сейчас России от фонда ничего не надо, но есть польза от документов и доступа к информации. Кроме того, он считает, что выход России ослабил бы позиции тех стран, которые нуждаются в поддержке Москвы."Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60 на 40 процентов в пользу западных стран", — пояснил он.Исполнительный директор добавил, что популярность российской дирекции никогда не была такой высокой среди представителей незападных стран, как после начала СВО."Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия — сильный союзник. Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический вызов, и справляемся, в том числе показываем мощь нашей экономики", — заключил Можин.Полный текст интервью читайте в 09:00 мск на сайте ria.ru.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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