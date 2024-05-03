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Объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года
Объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года - 03.05.2024, ПРАЙМ
Объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года
Объем наличных денежных средств в обращении в России в апреле текущего года вырос на 171,2 миллиарда рублей. Рост наблюдается впервые с начала года. Об этом... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T05:16+0300
2024-05-03T05:16+0300
2024-05-03T05:16+0300
экономика
наличные деньги в обращении
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Объем наличных денежных средств в обращении в России в апреле текущего года вырос на 171,2 миллиарда рублей. Рост наблюдается впервые с начала года. Об этом сообщило агентство РИА Новости, проанализировав данные ЦБ РФ. В предыдущие месяцы 2024 года объем наличных средств уменьшался. Так, в марте он снизился на 103 миллиарда рублей, в феврале — на 24,7 миллиарда рублей, в январе — на 540,2 миллиарда рублей и это стало максимальным падением с марта 2022 года. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал РИА Новости, что апрельская динамика — это сезонное явление, связанное с длинными выходными в мае. "Рост в апреле объясняется повышением спроса на наличные перед майскими праздниками", — сказал он и отметил, что из-за высокой ключевой ставки годовой рост наличных средств в обращении снизился: на 1 апреля 2024 года он составил 6,1% против 12,3% годом ранее.
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наличные деньги в обращении
Экономика, наличные деньги в обращении
Объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года
РИА Новости: объем наличных в обращении в РФ в апреле вырос впервые в этом году
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Объем наличных денежных средств в обращении в России в апреле текущего года вырос на 171,2 миллиарда рублей. Рост наблюдается впервые с начала года. Об этом сообщило агентство РИА Новости, проанализировав данные ЦБ РФ.
В предыдущие месяцы 2024 года объем наличных средств уменьшался. Так, в марте он снизился на 103 миллиарда рублей, в феврале — на 24,7 миллиарда рублей, в январе — на 540,2 миллиарда рублей и это стало максимальным падением с марта 2022 года.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал РИА Новости, что апрельская динамика — это сезонное явление, связанное с длинными выходными в мае.
"Рост в апреле объясняется повышением спроса на наличные перед майскими праздниками", — сказал он и отметил, что из-за высокой ключевой ставки годовой рост наличных средств в обращении снизился: на 1 апреля 2024 года он составил 6,1% против 12,3% годом ранее.
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