https://1prime.ru/20240503/nato-847905488.html
Посольство в Хельсинки направило ноту в финский МИД о задержанных россиянах
Посольство в Хельсинки направило ноту в финский МИД о задержанных россиянах - 03.05.2024, ПРАЙМ
Посольство в Хельсинки направило ноту в финский МИД о задержанных россиянах
Российское посольство в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием установления связи консульского отдела с задержанными россиянами, сообщили РИА... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T20:28+0300
2024-05-03T20:28+0300
2024-05-03T20:29+0300
арест
финляндия
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российское посольство в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием установления связи консульского отдела с задержанными россиянами, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Отмечается, что ответ от финской стороны пока не получен."Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан", — подытожили в пресс-службе посольства.30 апреля финские правоохранительные органы задержали троих россиян. Их заключили под стражу 3 мая и собирается держать в заключении до 16 мая 2024 года. Их подозревают в вывозе из страны товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. В посольстве уточнили, что подробности дела не разглашаются.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.В данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет санкций против России. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.
https://1prime.ru/20240503/kalinigrad-847886692.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арест, финляндия, россия, санкции против рф
арест, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ
Посольство в Хельсинки направило ноту в финский МИД о задержанных россиянах
Посольство РФ в Хельсинки направило ноту в финский МИД о задержанных россиянах
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российское посольство в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием установления связи консульского отдела с задержанными россиянами, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Отмечается, что ответ от финской стороны пока не получен.
"Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан", — подытожили в пресс-службе посольства.
30 апреля финские правоохранительные органы задержали троих россиян. Их заключили под стражу 3 мая и собирается держать в заключении до 16 мая 2024 года. Их подозревают в вывозе из страны товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. В посольстве уточнили, что подробности дела не разглашаются.
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
В данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет санкций против России. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.