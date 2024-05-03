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Посольство в Хельсинки направило ноту в финский МИД о задержанных россиянах

Посольство в Хельсинки направило ноту в финский МИД о задержанных россиянах - 03.05.2024, ПРАЙМ

Посольство в Хельсинки направило ноту в финский МИД о задержанных россиянах

Российское посольство в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием установления связи консульского отдела с задержанными россиянами, сообщили РИА... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T20:28+0300

2024-05-03T20:28+0300

2024-05-03T20:29+0300

арест

финляндия

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российское посольство в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием установления связи консульского отдела с задержанными россиянами, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Отмечается, что ответ от финской стороны пока не получен."Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан", — подытожили в пресс-службе посольства.30 апреля финские правоохранительные органы задержали троих россиян. Их заключили под стражу 3 мая и собирается держать в заключении до 16 мая 2024 года. Их подозревают в вывозе из страны товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. В посольстве уточнили, что подробности дела не разглашаются.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.В данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет санкций против России. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.

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арест, финляндия, россия, санкции против рф