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В ГД сообщили о возможности приобрести автомобильные номера через Госуслуги

В ГД сообщили о возможности приобрести автомобильные номера через Госуслуги - 03.05.2024, ПРАЙМ

В ГД сообщили о возможности приобрести автомобильные номера через Госуслуги

Официальная продажа автомобильных номеров может проводиться через "Госуслуги" посредством интернет-торгов, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Яна... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T13:45+0300

2024-05-03T13:45+0300

2024-05-03T13:45+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Официальная продажа автомобильных номеров может проводиться через "Госуслуги" посредством интернет-торгов, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова, которая предложила вывести этот рынок из тени для пополнения федерального бюджета. Ранее Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением ввести официальные продажи красивых автомобильных номеров, чтобы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать черный рынок, об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Депутат отметила, что после начала специальной военной операции произошел колоссальный рост цен на регистрационные знаки с буквами "СВО", их стоимость начинается от 150 тысяч рублей и может достигать пяти миллионов. "Ранее уже был подготовлен проект постановления правительства РФ, направленный на создание механизма государственных аукционов по продаже регистрационных номеров. Планировалось, что уже с 1 января 2022 года через портал "Госуслуги" россияне смогут приобрести необычный автомобильный номер на законных условиях с помощью интернет-торгов. Это самый оптимальный способ проведения аукционов", - сказала Лантратова. В обращении к Григоренко она отметила, что в РФ официально зарегистрировано 53,8 миллиона машин, в случае организации таких аукционов в России только за первый год доходы федерального бюджета могут составить порядка 35 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20240502/nomera-847861022.html

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