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Россия может защититься от британских ракет, заявили в Госдуме - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Россия может защититься от британских ракет, заявили в Госдуме
Россия может защититься от британских ракет, заявили в Госдуме - 03.05.2024, ПРАЙМ
Россия может защититься от британских ракет, заявили в Госдуме
У России есть силы защититься от британских ракет, в этих целях идет постоянное усиление системы ПВО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T09:55+0300
2024-05-03T10:14+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - ПРАЙМ. У России есть силы защититься от британских ракет, в этих целях идет постоянное усиление системы ПВО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием."Коллективный Запад давно решил использовать дальнобойные ракеты по территории России, а Кэмерон это публично озвучил. Россия была готова и не сомневалась в подобной постановки вопроса. Наши вооруженные силы постоянно усиливают систему ПВО, производится больше зенитных ракет и станций РЭБ. Уверен, у нас найдутся силы и для обороны, и для контратаки", — заявил парламентарий.Белик отметил, что западные страны уже давно приняли решение использовать ракеты для ударов по российской территории, и Россия была готова к такому заявлению. Он также отметил, что российская ПВО постоянно укрепляется, чтобы иметь силы для обороны и контратаки.Россия считает, что поставки оружия на Украину усложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт, поэтому такие поставки являются законной целью для России. Кремль заявил, что эти поставки не способствуют переговорам и имеют негативный эффект.
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россия, великобритания, новости
Вооружения, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости
09:55 03.05.2024 (обновлено: 10:14 03.05.2024)
 
Россия может защититься от британских ракет, заявили в Госдуме

Белик: РФ может защититься от британских ракет, идет постоянное усиление ПВО

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - ПРАЙМ. У России есть силы защититься от британских ракет, в этих целях идет постоянное усиление системы ПВО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием.
"Коллективный Запад давно решил использовать дальнобойные ракеты по территории России, а Кэмерон это публично озвучил. Россия была готова и не сомневалась в подобной постановки вопроса. Наши вооруженные силы постоянно усиливают систему ПВО, производится больше зенитных ракет и станций РЭБ. Уверен, у нас найдутся силы и для обороны, и для контратаки", — заявил парламентарий.
Белик отметил, что западные страны уже давно приняли решение использовать ракеты для ударов по российской территории, и Россия была готова к такому заявлению. Он также отметил, что российская ПВО постоянно укрепляется, чтобы иметь силы для обороны и контратаки.
Россия считает, что поставки оружия на Украину усложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт, поэтому такие поставки являются законной целью для России. Кремль заявил, что эти поставки не способствуют переговорам и имеют негативный эффект.
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