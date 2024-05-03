https://1prime.ru/20240503/otsenka-847883230.html

Росстат усилит наблюдение за расходами россиян

Росстат усилит наблюдение за расходами россиян - 03.05.2024, ПРАЙМ

Росстат усилит наблюдение за расходами россиян

Росстат намерен улучшить методы оценки доходов и расходов россиян, сообщает издание РБК со ссылкой на данные ведомства. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T09:39+0300

2024-05-03T09:39+0300

2024-05-03T10:02+0300

экономика

россия

доходы населения

новости

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Росстат намерен улучшить методы оценки доходов и расходов россиян, сообщает издание РБК со ссылкой на данные ведомства.Отмечается, что при учете расходов ведомство может начать использовать данные торговых сетей. Особое внимание обратят на категории богатых и многодетных.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramФедеральная служба государственной статистики уже заключила контракт на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по улучшению сбора и анализа информации о домашних хозяйствах. Планируется выполнить работу в два этапа - до конца сентября и до середины ноября 2024 года, говорится в публикации.Цель нового исследования заключается в полноте выборки и эффективности сбора первичных данных о доходах и расходах домохозяйств. Планируется внедрение интегрированной системы сбора данных о расходах, которая комбинирует метод обследования с использованием "внешних источников информации". В настоящее время Росстат собирает данные о расходах домохозяйств на основе бюджетного исследования с участием 48 тысяч респондентов.Росстат отмечает, что внешние источники информации, такие как торговые сети и банковские платежные системы, содержат большие объемы данных о покупках, которые могут быть использованы для обогащения информации, собираемой в рамках выборочных наблюдений. Однако есть препятствия для использования таких источников, включая банковскую тайну и ограниченные возможности учета наличных расчетов, заметили в издании.

https://1prime.ru/20230408/840324932.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, доходы населения, новости, росстат