https://1prime.ru/20240503/patriot-847904595.html
Patriot прибудет на Украину не раньше конца июня, пишет NYT
Patriot прибудет на Украину не раньше конца июня, пишет NYT - 03.05.2024, ПРАЙМ
Patriot прибудет на Украину не раньше конца июня, пишет NYT
Поставка Украине обещанных Западом систем ПВО Patriot прибудет не раньше конца июня, указывает газета New York Times. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T19:09+0300
2024-05-03T19:09+0300
2024-05-03T19:09+0300
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Поставка Украине обещанных Западом систем ПВО Patriot прибудет не раньше конца июня, указывает газета New York Times. Издание предположило, что поставки данных ракет может совпасть с прибытием истребителей F-16, которые украинское руководство давно просит. Однако, как указывает NYT, количество самолетов будет небольшим.Немецкий полковник сообщает газете, что украинские солдаты перед применением Patriot должны пройти подготовку.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. Позднее Кулеба отметил изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада Patriot. Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
https://1prime.ru/20240426/patriot-847717236.html
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patriot, сша, украина, поставки оружия украине
Вооружения, Patriot, США, УКРАИНА, поставки оружия Украине
Patriot прибудет на Украину не раньше конца июня, пишет NYT
New York Times: системы ПВО Patriot прибудут на Украину не раньше конца июня
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Поставка Украине обещанных Западом систем ПВО Patriot прибудет не раньше конца июня, указывает газета New York Times.
Издание предположило, что поставки данных ракет может совпасть с прибытием истребителей F-16, которые украинское руководство давно просит. Однако, как указывает NYT, количество самолетов будет небольшим.
Немецкий полковник сообщает газете, что украинские солдаты перед применением Patriot должны пройти подготовку.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. Позднее Кулеба отметил изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада Patriot.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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