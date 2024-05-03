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ВС России находятся на одной базе с военными США в Нигере, сообщил Пентагон

ВС России находятся на одной базе с военными США в Нигере, сообщил Пентагон - 03.05.2024, ПРАЙМ

ВС России находятся на одной базе с военными США в Нигере, сообщил Пентагон

Российские военные расположены на территории одной базы в Нигере с военными из США, сообщили агентству РИА Новости в Пентагоне. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T07:41+0300

2024-05-03T07:41+0300

2024-05-03T07:41+0300

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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Российские военные расположены на территории одной базы в Нигере с военными из США, сообщили агентству РИА Новости в Пентагоне. Ранее Госдеп США рассказал о планах начать диалог с властями Нигера по поводу вывода американского контингента из страны. Отмечалось, что решение стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между Вашингтоном и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Затем Пентагон сообщил, что часть контингента США выведут из Чада. При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, специалисты из РФ прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. "Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад... Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США", — рассказал агентству представитель Пентагона. В американском оборонном ведомстве отметили, что следят за ситуацией и принимают все необходимые и разумные меры для обеспечения безопасности сил, объектов и оборудования США. В Минобороны США заявили, что силы дислоцированы на авиабазе ВВС Нигера 101 — у международного аэропорта столицы страны города Ниамей. Ранее военный чиновник из США сообщил РИА Новости, что в рамках вывода американских войск из Чада были передислоцированы примерно 60 военных в ФРГ, где они продолжат службу. Согласно имеющимся данным, общее число американских военных в Нигере составляет примерно 1,1 тысячи человек, в Чаде — около 100. Экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски сообщала РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении африканского континента.

https://1prime.ru/20240426/protivoves-847726432.html

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африка, нигер, сша