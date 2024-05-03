https://1prime.ru/20240503/peskov-847890695.html

В Кремле прокомментировали заявления Парижа об отправке войск на Украину

В Кремле прокомментировали заявления Парижа об отправке войск на Украину - 03.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали заявления Парижа об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон постоянно говорит о возможности вовлеченности страны в конфликт в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T12:44+0300

2024-05-03T12:44+0300

2024-05-03T12:44+0300

дмитрий песков

эммануэль макрон

франция

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон постоянно говорит о возможности вовлеченности страны в конфликт в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Макрон вновь заявлвл, что может отправить на Украину военный контингент, если Вооруженные силы России прорвут линию фронта."Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля подчеркнул, что слова Макрона - очень важное и опасное заявление. По его словам, Москва внимательно наблюдает за заявлениями из Парижа.

https://1prime.ru/20240502/peskov-847862240.html

франция

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дмитрий песков, эммануэль макрон, франция