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В Кремле прокомментировали заявления Парижа об отправке войск на Украину
В Кремле прокомментировали заявления Парижа об отправке войск на Украину - 03.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявления Парижа об отправке войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон постоянно говорит о возможности вовлеченности страны в конфликт в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:44+0300
2024-05-03T12:44+0300
2024-05-03T12:44+0300
дмитрий песков
эммануэль макрон
франция
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон постоянно говорит о возможности вовлеченности страны в конфликт в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Макрон вновь заявлвл, что может отправить на Украину военный контингент, если Вооруженные силы России прорвут линию фронта."Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля подчеркнул, что слова Макрона - очень важное и опасное заявление. По его словам, Москва внимательно наблюдает за заявлениями из Парижа.
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дмитрий песков, эммануэль макрон, франция
Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ
В Кремле прокомментировали заявления Парижа об отправке войск на Украину
Песков: Франция продолжает говорить о возможности вовлеченности в конфликт вокруг Украины
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон постоянно говорит о возможности вовлеченности страны в конфликт в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Макрон вновь заявлвл, что может отправить на Украину военный контингент, если Вооруженные силы России прорвут линию фронта.
"Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины", - сказал Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что слова Макрона - очень важное и опасное заявление. По его словам, Москва внимательно наблюдает за заявлениями из Парижа.
Спецслужбы принимают меры из-за угроз Крымскому мосту, заявил Песков