https://1prime.ru/20240503/peskov-847891044.html

Песков назвал слова Кэмерона об ударах по России опасными

Песков назвал слова Кэмерона об ударах по России опасными - 03.05.2024, ПРАЙМ

Песков назвал слова Кэмерона об ударах по России опасными

Слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о возможных ударах по российской территории - опасны, вербальная эскалация может поставить... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T12:55+0300

2024-05-03T12:55+0300

2024-05-03T12:55+0300

дмитрий песков

дэвид кэмерон

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о возможных ударах по российской территории - опасны, вербальная эскалация может поставить европейскую безопасность под угрозу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Кэмерон ранее заявил, что Украина якобы имеет право использовать британское оружие для нанесения ударов по России.Песков в ходе общения с журналистами назвал такие заявления опасными."Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности", - сказал он.По словам пресс-секретаря президента России, тенденция нагнетания напряженности в словах европейских лидеров вызывает обеспокоенность Кремля.

https://1prime.ru/20240503/britaniya-847889309.html

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дмитрий песков, дэвид кэмерон