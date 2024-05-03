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Богатые страны попали в безвыходное положение, заявили в МВФ

Богатые страны попали в безвыходное положение, заявили в МВФ - 03.05.2024, ПРАЙМ

Богатые страны попали в безвыходное положение, заявили в МВФ

Богатые государства, в том числе США, попали в безвыходное положение из-за проблем с госдолгом. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T08:02+0300

2024-05-03T08:02+0300

2024-05-03T08:02+0300

экономика

мвф

госдолг

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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Богатые государства, в том числе США, попали в безвыходное положение из-за проблем с госдолгом. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Главный вопрос — что собираются делать с этим госдолгом богатые страны, например США. По моим представлениям, у них положение — безвыходное", — сказал он. Можин отметил, что в случае с бедными странами долги следует списывать или реструктурировать, а у богатых стран есть несколько возможностей решения долгового кризиса. "Первое — пойти по прямому пути: достичь первичного профицита бюджета, поддерживать его в течение ряда лет в зависимости от целей по срокам сокращения госдолга. Медленно сокращать госдолг в сочетании с неизбежной рецессией", — пояснил он. Исполнительный директор добавил, что также возможно вырасти из долга за счет роста экономики или обесценить госдолг при помощи инфляции, при этом МВФ в своих оценках исключает для США все указанные возможности. В итоге, по словам Можина, Вашингтону остается "ничего не делать и смотреть, как этот долг бесконечно растет", или выбрать "самый отвратительный пятый вариант", который представляет собой одностороннюю реструктуризацию долговых обязательств, при которой это сделают только для иностранных держателей гособлигаций — центральных банков всех стран мира. "Что будет уже совсем за пределами добра и зла", — заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9.00 мск.

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мвф, госдолг