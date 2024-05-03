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"Минируем границу!" В Польше предложили нарушить табу для борьбы с Россией

"Минируем границу!" В Польше предложили нарушить табу для борьбы с Россией - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Минируем границу!" В Польше предложили нарушить табу для борьбы с Россией

Генерал в отставке Вальдемар Скшипчак выступил с инициативой уже сейчас заминировать восточную границу страны, чтобы защититься от России, передает Onet.pl. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T13:13+0300

2024-05-03T13:13+0300

2024-05-03T13:13+0300

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ВАРШАВА, 3 мая - ПРАЙМ. Генерал в отставке Вальдемар Скшипчак выступил с инициативой уже сейчас заминировать восточную границу страны, чтобы защититься от России, передает Onet.pl."Границы Польши и Литвы с Россией необходимо усилить, минные поля нужно установить уже сейчас, в мирное время. Когда начнется война, строить укрепления на приграничных территориях может быть уже слишком поздно", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСкшипчак предложил включить минные поля в концепцию "Балтийской линии обороны", которая будет защищать Литву, Латвию, Эстонию и Польшу от "агрессии" России и Беларуси.Однако, Польша подписала Конвенцию 1997 года, которая запрещает использование мин. Министерство обороны Польши также не рассматривает возможность использования противопехотных мин для защиты восточной границы.В отличие от Польши, Министерство обороны Латвии планирует закупить различные типы мин для возможного использования в случае необходимости.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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