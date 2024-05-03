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"Минируем границу!" В Польше предложили нарушить табу для борьбы с Россией - 03.05.2024, ПРАЙМ
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"Минируем границу!" В Польше предложили нарушить табу для борьбы с Россией
"Минируем границу!" В Польше предложили нарушить табу для борьбы с Россией - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Минируем границу!" В Польше предложили нарушить табу для борьбы с Россией
Генерал в отставке Вальдемар Скшипчак выступил с инициативой уже сейчас заминировать восточную границу страны, чтобы защититься от России, передает Onet.pl. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T13:13+0300
2024-05-03T13:13+0300
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ВАРШАВА, 3 мая - ПРАЙМ. Генерал в отставке Вальдемар Скшипчак выступил с инициативой уже сейчас заминировать восточную границу страны, чтобы защититься от России, передает Onet.pl."Границы Польши и Литвы с Россией необходимо усилить, минные поля нужно установить уже сейчас, в мирное время. Когда начнется война, строить укрепления на приграничных территориях может быть уже слишком поздно", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСкшипчак предложил включить минные поля в концепцию "Балтийской линии обороны", которая будет защищать Литву, Латвию, Эстонию и Польшу от "агрессии" России и Беларуси.Однако, Польша подписала Конвенцию 1997 года, которая запрещает использование мин. Министерство обороны Польши также не рассматривает возможность использования противопехотных мин для защиты восточной границы.В отличие от Польши, Министерство обороны Латвии планирует закупить различные типы мин для возможного использования в случае необходимости.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, польша, нато, новости
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, НАТО, Новости
13:13 03.05.2024
 
"Минируем границу!" В Польше предложили нарушить табу для борьбы с Россией

Onet.pl: генерал предложил заминировать границу Польши для борьбы с Россией

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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ВАРШАВА, 3 мая - ПРАЙМ. Генерал в отставке Вальдемар Скшипчак выступил с инициативой уже сейчас заминировать восточную границу страны, чтобы защититься от России, передает Onet.pl.
"Границы Польши и Литвы с Россией необходимо усилить, минные поля нужно установить уже сейчас, в мирное время. Когда начнется война, строить укрепления на приграничных территориях может быть уже слишком поздно", — отметил он.
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Скшипчак предложил включить минные поля в концепцию "Балтийской линии обороны", которая будет защищать Литву, Латвию, Эстонию и Польшу от "агрессии" России и Беларуси.
Однако, Польша подписала Конвенцию 1997 года, которая запрещает использование мин. Министерство обороны Польши также не рассматривает возможность использования противопехотных мин для защиты восточной границы.
В отличие от Польши, Министерство обороны Латвии планирует закупить различные типы мин для возможного использования в случае необходимости.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Украинские беженцы в польском городе Пшемысль - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
Польша ищет способы "борьбы" с украинскими беженцами
1 мая, 16:51
 
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