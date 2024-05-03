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NYT раскрыло детали поставок оружия Украине - 03.05.2024, ПРАЙМ
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NYT раскрыло детали поставок оружия Украине
NYT раскрыло детали поставок оружия Украине - 03.05.2024, ПРАЙМ
NYT раскрыло детали поставок оружия Украине
Соединенные Штаты смогут отправить не все оружие Киеву, которое обещали, указывает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T19:31+0300
2024-05-03T19:31+0300
вооружения
сша
украина
поставки оружия украине
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты смогут отправить не все оружие Киеву, которое обещали, указывает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника."Ситуация осложняется тем, что не все оружие, которое было обещано, может быть доступно немедленно... Понадобится время, чтобы разобраться, что может быть передано Украине, чтобы не истощить подразделения НАТО, которые должны находиться в боевой готовности", — указывается в материале статьи.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
https://1prime.ru/20240503/sanktsii-847904027.html
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сша, украина, поставки оружия украине
Вооружения, США, УКРАИНА, поставки оружия Украине
19:31 03.05.2024
 
NYT раскрыло детали поставок оружия Украине

NYT: не все оружие, обещанное Соединенными Штатами Украине, доступно к отправке

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты смогут отправить не все оружие Киеву, которое обещали, указывает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.
"Ситуация осложняется тем, что не все оружие, которое было обещано, может быть доступно немедленно... Понадобится время, чтобы разобраться, что может быть передано Украине, чтобы не истощить подразделения НАТО, которые должны находиться в боевой готовности", — указывается в материале статьи.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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ВооруженияСШАУКРАИНАпоставки оружия Украине
 
 
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