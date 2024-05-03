https://1prime.ru/20240503/postavki-847904730.html

NYT раскрыло детали поставок оружия Украине

NYT раскрыло детали поставок оружия Украине - 03.05.2024, ПРАЙМ

NYT раскрыло детали поставок оружия Украине

Соединенные Штаты смогут отправить не все оружие Киеву, которое обещали, указывает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T19:31+0300

2024-05-03T19:31+0300

2024-05-03T19:31+0300

вооружения

сша

украина

поставки оружия украине

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты смогут отправить не все оружие Киеву, которое обещали, указывает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника."Ситуация осложняется тем, что не все оружие, которое было обещано, может быть доступно немедленно... Понадобится время, чтобы разобраться, что может быть передано Украине, чтобы не истощить подразделения НАТО, которые должны находиться в боевой готовности", — указывается в материале статьи.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

https://1prime.ru/20240503/sanktsii-847904027.html

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сша, украина, поставки оружия украине