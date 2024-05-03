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Пожар на востоке Москвы локализовали
Пожар на востоке Москвы локализовали - 03.05.2024, ПРАЙМ
Пожар на востоке Москвы локализовали
Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, указала пресс-служба МЧС России. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T00:00+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, указала пресс-служба МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном здании на востоке Москвы. У здания обрушилась крыша на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляет 2,5 тысячи. Было задействовано 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также привлекли авиацию. Информации о пострадавших не поступало. "Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы локализован на площади 2500 квадратных метров", — указывается в публикации.
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москва, пожар
Происшествия, МОСКВА, пожар
Пожар на востоке Москвы локализовали
МЧС: пожар на востоке Москвы локализован на 2,5 тысяч "квадратов"
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, указала пресс-служба МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном здании на востоке Москвы. У здания обрушилась крыша на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляет 2,5 тысячи. Было задействовано 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также привлекли авиацию. Информации о пострадавших не поступало.
"Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы локализован на площади 2500 квадратных метров", — указывается в публикации.
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