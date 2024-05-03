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Захарова: США предупредили о последствиях агрессивных действий против Крыма - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Захарова: США предупредили о последствиях агрессивных действий против Крыма
Захарова: США предупредили о последствиях агрессивных действий против Крыма - 03.05.2024, ПРАЙМ
Захарова: США предупредили о последствиях агрессивных действий против Крыма
Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что ответит на агрессивные действия против Крыма, заявила официальный представитель МИД России Мария... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T15:13+0300
2024-05-03T16:24+0300
политика
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запад
атаки
предупреждение
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что ответит на агрессивные действия против Крыма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Я бы хотела вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", — отметила она в ходе брифинга.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в X разместил пост, в котором намекал на планы Киева разрушить Крымский мост. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, кооментируя публикацию, заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов вооружений.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
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крым, сша, запад, атаки, предупреждение
Политика, КРЫМ, США, ЗАПАД, Атаки, предупреждение
15:13 03.05.2024 (обновлено: 16:24 03.05.2024)
 
Захарова: США предупредили о последствиях агрессивных действий против Крыма

Захарова: США предупредили, что агрессивные действия против Крыма получат удар возмездия

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что ответит на агрессивные действия против Крыма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я бы хотела вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", — отметила она в ходе брифинга.
Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в X разместил пост, в котором намекал на планы Киева разрушить Крымский мост.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, кооментируя публикацию, заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов вооружений.
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
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