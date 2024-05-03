https://1prime.ru/20240503/preduprezhdenie-847895908.html

Захарова: США предупредили о последствиях агрессивных действий против Крыма

Захарова: США предупредили о последствиях агрессивных действий против Крыма - 03.05.2024, ПРАЙМ

Захарова: США предупредили о последствиях агрессивных действий против Крыма

Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что ответит на агрессивные действия против Крыма, заявила официальный представитель МИД России Мария... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T15:13+0300

2024-05-03T15:13+0300

2024-05-03T16:24+0300

политика

крым

сша

запад

атаки

предупреждение

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_df11d54b7d65af1ae8d4469cfd377dec.jpg

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что ответит на агрессивные действия против Крыма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Я бы хотела вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", — отметила она в ходе брифинга.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в X разместил пост, в котором намекал на планы Киева разрушить Крымский мост. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, кооментируя публикацию, заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов вооружений.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

https://1prime.ru/20240502/zelenskiy-847837197.html

крым

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, сша, запад, атаки, предупреждение