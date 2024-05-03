Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван размер генерируемой замороженными российскими активами прибыли - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240503/pribyl-847888927.html
Назван размер генерируемой замороженными российскими активами прибыли
Назван размер генерируемой замороженными российскими активами прибыли - 03.05.2024, ПРАЙМ
Назван размер генерируемой замороженными российскими активами прибыли
Идея полной конфискации российских активов натыкается на сопротивление лоббистов, все еще ведущих бизнес в стране, при этом эти деньги все равно не лежат... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:01+0300
2024-05-03T12:01+0300
экономика
замороженные российские активы
прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Идея полной конфискации российских активов натыкается на сопротивление лоббистов, все еще ведущих бизнес в стране, при этом эти деньги все равно не лежат мертвым грузом, генерируя для Запада около 10 миллиардов долларов прибыли в год, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Конфискация российских активов может привести к национализации российским правительством активов, принадлежащих нерезидентам из "недружественных" стран. Понятно, что это встречает мощное сопротивление со стороны лоббистов, представляющих интересы компаний, которым принадлежат российские активы", - поясняет Осадчий. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Газета Financial Times в пятницу сообщила, что представители G7 больше не обсуждают полную конфискацию этих средств: в частном порядке они заявляют о поиске способов извлечения прибыли от этих активов. "Замороженные российские активы генерируют прибыль около 10 миллиардов долларов в год", - приводит расчеты эксперт. Недружественные страны изучают множество альтернативных сценариев для полной конфискации. Так, в феврале Financial Times писала, что Запад разрабатывает планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга. По данным источников газеты, коалиция, поддерживающая Украину, потребовала бы, чтобы Россия погасила долг, и, если она этого не сделает, наложила бы арест на замороженные российские активы вместо этого.
https://1prime.ru/20240503/aktivy-847882727.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_151e426060dc89aaa3730162cecb71f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы, прибыль
Экономика, замороженные российские активы, прибыль
12:01 03.05.2024
 
Назван размер генерируемой замороженными российскими активами прибыли

Аналитик Осадчий: замороженные активы РФ генерируют прибыль около $10 млрд в год

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© fotolia.com / Wrangler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Идея полной конфискации российских активов натыкается на сопротивление лоббистов, все еще ведущих бизнес в стране, при этом эти деньги все равно не лежат мертвым грузом, генерируя для Запада около 10 миллиардов долларов прибыли в год, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Конфискация российских активов может привести к национализации российским правительством активов, принадлежащих нерезидентам из "недружественных" стран. Понятно, что это встречает мощное сопротивление со стороны лоббистов, представляющих интересы компаний, которым принадлежат российские активы", - поясняет Осадчий.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Газета Financial Times в пятницу сообщила, что представители G7 больше не обсуждают полную конфискацию этих средств: в частном порядке они заявляют о поиске способов извлечения прибыли от этих активов.
"Замороженные российские активы генерируют прибыль около 10 миллиардов долларов в год", - приводит расчеты эксперт.
Недружественные страны изучают множество альтернативных сценариев для полной конфискации. Так, в феврале Financial Times писала, что Запад разрабатывает планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга. По данным источников газеты, коалиция, поддерживающая Украину, потребовала бы, чтобы Россия погасила долг, и, если она этого не сделает, наложила бы арест на замороженные российские активы вместо этого.
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
В Евросоюзе боятся закладывать российские активы, пишут СМИ
09:24
 
Экономиказамороженные российские активыприбыль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала