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Назван размер генерируемой замороженными российскими активами прибыли

Назван размер генерируемой замороженными российскими активами прибыли - 03.05.2024, ПРАЙМ

Назван размер генерируемой замороженными российскими активами прибыли

Идея полной конфискации российских активов натыкается на сопротивление лоббистов, все еще ведущих бизнес в стране, при этом эти деньги все равно не лежат... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T12:01+0300

2024-05-03T12:01+0300

2024-05-03T12:01+0300

экономика

замороженные российские активы

прибыль

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Идея полной конфискации российских активов натыкается на сопротивление лоббистов, все еще ведущих бизнес в стране, при этом эти деньги все равно не лежат мертвым грузом, генерируя для Запада около 10 миллиардов долларов прибыли в год, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Конфискация российских активов может привести к национализации российским правительством активов, принадлежащих нерезидентам из "недружественных" стран. Понятно, что это встречает мощное сопротивление со стороны лоббистов, представляющих интересы компаний, которым принадлежат российские активы", - поясняет Осадчий. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Газета Financial Times в пятницу сообщила, что представители G7 больше не обсуждают полную конфискацию этих средств: в частном порядке они заявляют о поиске способов извлечения прибыли от этих активов. "Замороженные российские активы генерируют прибыль около 10 миллиардов долларов в год", - приводит расчеты эксперт. Недружественные страны изучают множество альтернативных сценариев для полной конфискации. Так, в феврале Financial Times писала, что Запад разрабатывает планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга. По данным источников газеты, коалиция, поддерживающая Украину, потребовала бы, чтобы Россия погасила долг, и, если она этого не сделает, наложила бы арест на замороженные российские активы вместо этого.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, прибыль