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ФАО сообщила о росте цен на продовольствие

ФАО сообщила о росте цен на продовольствие - 03.05.2024, ПРАЙМ

ФАО сообщила о росте цен на продовольствие

Мировые цены на продовольствие в апреле продемонстрировали рост по агрегированному индексу, чему главным образом способствовал рост цен на мясо, говорится в... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T13:24+0300

2024-05-03T13:24+0300

2024-05-03T13:24+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в апреле продемонстрировали рост по агрегированному индексу, чему главным образом способствовал рост цен на мясо, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "В апреле 2024 года значение индекса продовольственных цен ФАО составило 119,1 пункта, что на 0,3 пункта (0,3%) выше пересмотренного мартовского показателя: снижение значения индексов цен на сахар и молочную продукцию не позволило полностью компенсировать рост значения индексов цен на мясо и, в меньшей степени, на растительные масла и зерновые", - говорится в сообщении. Наибольший рост показал индекс цен на мясо - в апреле он вырос до 116,3 пункта, что на 1,9 пункта (1,6%) выше уровня марта. Так, выросли цены на мясо птицы, чему способствовали стабильные закупки странами Ближнего Востока на фоне сохраняющихся проблем с производством, обусловленных вспышками птичьего гриппа. Мировые цены на говядину также увеличились, что вызвано сохраняющимся высоким спросом со стороны основных стран-импортеров. Индекс цен на растительные масла вырос до самого высокого за последние 13 месяцев уровня в 130,9 пункта, что на 0,3 пункта (0,3%) выше по сравнению с предыдущим месяцем. Этот рост обусловлен повышением котировок подсолнечного и рапсового масел на фоне снижения цен на пальмовое и соевое масла. А индекс цен на молочную продукцию составил 123,7 пункта, что на 0,3 пункта (0,3%) ниже уровня марта. Цены на сухое обезжиренное молоко снизились значительнее всего, что в первую очередь обусловлено вялым импортным спросом на спотовом рынке на фоне высокого экспортного предложения, особенно в Западной Европе. Цены на зерновые составили 111,2 пункта, что также на 0,3 пункта (0,3%) ниже мартовского уровня. В апреле цены на пшеницу стабилизировались после роста месяцем ранее из-за опасений в связи с неблагоприятными погодными условиями для развития посевов под урожай 2024 года, сложившимися в некоторых частях Евросоюза, РФ и США. Индекс цен на сахар в свою очередь в апреле снизился на 5,9 пункта (4,4%), до 127,5 пункта. Снижение мировых цен на сахар было в основном связано с ожидаемым увеличением предложения на глобальном уровне, в том числе вследствие более значительного, чем прогнозировалось ранее, роста объемов производства в Индии и Таиланде.

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фао, продовольствие, новости