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Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель

Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель - 03.05.2024, ПРАЙМ

Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель спрогнозировал, что если Запад перестанет поставлять Украине вооружения, то конфликт завершится через 14 дней. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T21:59+0300

2024-05-03T21:59+0300

2024-05-03T21:59+0300

политика

поставки оружия украине

украина

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель спрогнозировал, что если Запад перестанет поставлять Украине вооружения, то конфликт завершится через 14 дней."Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель – просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться, и война закончится", — указал он, выступая в Великобритании с лекцией. Он предположил, что многие европейцы не желают подобного окончания конфликта.Также он добавил, что задержанная на полгода помощь США Украине может изменить ситуацию "от победы к поражению".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Борреля о том, что без поставок западного оружия конфликт на Украине "закончится за две недели" заявила, что это "грандиозное признание" и "вся формула мира".Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

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поставки оружия украине, украина, ес