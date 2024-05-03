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Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель
Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель - 03.05.2024, ПРАЙМ
Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель спрогнозировал, что если Запад перестанет поставлять Украине вооружения, то конфликт завершится через 14 дней. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T21:59+0300
2024-05-03T21:59+0300
политика
поставки оружия украине
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ес
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель спрогнозировал, что если Запад перестанет поставлять Украине вооружения, то конфликт завершится через 14 дней."Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель – просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться, и война закончится", — указал он, выступая в Великобритании с лекцией. Он предположил, что многие европейцы не желают подобного окончания конфликта.Также он добавил, что задержанная на полгода помощь США Украине может изменить ситуацию "от победы к поражению".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Борреля о том, что без поставок западного оружия конфликт на Украине "закончится за две недели" заявила, что это "грандиозное признание" и "вся формула мира".Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240502/slovakiya-847862726.html
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поставки оружия украине, украина, ес
Политика, поставки оружия Украине, УКРАИНА, ЕС
21:59 03.05.2024
 
Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель

Боррель: без поставок оружия Украине конфликт закончится за две недели

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель спрогнозировал, что если Запад перестанет поставлять Украине вооружения, то конфликт завершится через 14 дней.
"Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель – просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться, и война закончится", — указал он, выступая в Великобритании с лекцией.
Он предположил, что многие европейцы не желают подобного окончания конфликта.
Также он добавил, что задержанная на полгода помощь США Украине может изменить ситуацию "от победы к поражению".
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
В Словакии раскрыли, кто будет мешать Украине вступить в ЕС
Вчера, 13:30
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Борреля о том, что без поставок западного оружия конфликт на Украине "закончится за две недели" заявила, что это "грандиозное признание" и "вся формула мира".
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
Политикапоставки оружия УкраинеУКРАИНАЕС
 
 
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