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Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики

Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики - 03.05.2024, ПРАЙМ

Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики

Президент России Владимир Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T14:00+0300

2024-05-03T14:00+0300

2024-05-03T14:34+0300

экономика

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по экономическим вопросам."Для нас принципиально важно сохранить ответственные, взвешенные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, включая формирование главного финансового документа страны на основе бюджетных правил", — заявил глава государства.Путин также выступил с инициативой рассмотреть бюджетный план не только на ближайшие три года, но и в долгосрочной перспективе — до 2030 года.Ранее глава государства, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, заявлял о необходимости сформировать шестилетний финансовый план развития России. Как позднее отмечал глава Минфина Антон Силуанов, принципы бюджетной политики будут сформированы, исходя из этого плана.Министерство финансов России в начале апреля сообщало, что доходы бюджета страны в первом квартале достигли 8,7 триллиона рублей, что на 50 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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россия, владимир путин, новости