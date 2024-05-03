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Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики
Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики - 03.05.2024, ПРАЙМ
Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики
Президент России Владимир Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:00+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по экономическим вопросам."Для нас принципиально важно сохранить ответственные, взвешенные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, включая формирование главного финансового документа страны на основе бюджетных правил", — заявил глава государства.Путин также выступил с инициативой рассмотреть бюджетный план не только на ближайшие три года, но и в долгосрочной перспективе — до 2030 года.Ранее глава государства, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, заявлял о необходимости сформировать шестилетний финансовый план развития России. Как позднее отмечал глава Минфина Антон Силуанов, принципы бюджетной политики будут сформированы, исходя из этого плана.Министерство финансов России в начале апреля сообщало, что доходы бюджета страны в первом квартале достигли 8,7 триллиона рублей, что на 50 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года.
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россия, владимир путин, новости
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики
Путин призвал сохранить ответственный и взвешенный подход в области бюджетной политики
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по экономическим вопросам.
"Для нас принципиально важно сохранить ответственные, взвешенные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, включая формирование главного финансового документа страны на основе бюджетных правил", — заявил глава государства.
Путин также выступил с инициативой рассмотреть бюджетный план не только на ближайшие три года, но и в долгосрочной перспективе — до 2030 года.
Ранее глава государства, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, заявлял о необходимости сформировать шестилетний финансовый план развития России. Как позднее отмечал глава Минфина Антон Силуанов, принципы бюджетной политики будут сформированы, исходя из этого плана.
Министерство финансов России в начале апреля сообщало, что доходы бюджета страны в первом квартале достигли 8,7 триллиона рублей, что на 50 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Путин заявил о позитивном влиянии развития экономики на бюджет