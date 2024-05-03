Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На грани войны и мира": Орбан предостерег Европу от игры с огнем - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240503/razgovory-847882480.html
"На грани войны и мира": Орбан предостерег Европу от игры с огнем
"На грани войны и мира": Орбан предостерег Европу от игры с огнем - 03.05.2024, ПРАЙМ
"На грани войны и мира": Орбан предостерег Европу от игры с огнем
Разговоры лидеров Евросоюза "о войне в Европе" раскрывают их реальные намерения, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T09:20+0300
2024-05-03T09:56+0300
политика
ес
венгрия
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/71/842577188_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_1d718168b1d60ea41f9f672f71a24513.jpg
БУДАПЕШТ, 3 мая - ПРАЙМ. Разговоры лидеров Евросоюза "о войне в Европе" раскрывают их реальные намерения, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, недавнее высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что "распространение войны на Европу — больше не фантазия" и заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, что "у конфликта нет дипломатического решения, его можно решить только военной силой". Орбан подчеркнул, что это "не коммуникационные пузыри", а осуществление реальных политических намерений и размышлений. "Европа в эту минуту играет с огнем, мы балансируем на границе войны и мира", — сказал он .
https://1prime.ru/20240503/konflikt-847879923.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/71/842577188_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fbb20361744c45883e62265c620f296.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, венгрия, виктор орбан
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
09:20 03.05.2024 (обновлено: 09:56 03.05.2024)
 
"На грани войны и мира": Орбан предостерег Европу от игры с огнем

Орбан: разговоры лидеров ЕС "о войне в Европе" показывают их реальные намерения

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 3 мая - ПРАЙМ. Разговоры лидеров Евросоюза "о войне в Европе" раскрывают их реальные намерения, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его мнению, недавнее высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что "распространение войны на Европу — больше не фантазия" и заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, что "у конфликта нет дипломатического решения, его можно решить только военной силой".
Орбан подчеркнул, что это "не коммуникационные пузыри", а осуществление реальных политических намерений и размышлений.
"Европа в эту минуту играет с огнем, мы балансируем на границе войны и мира", — сказал он .
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
В Венгрии объяснили, почему США не хотят окончания конфликта Москвы и Киева
07:56
 
ПолитикаЕСВЕНГРИЯВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала