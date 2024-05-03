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"На грани войны и мира": Орбан предостерег Европу от игры с огнем

"На грани войны и мира": Орбан предостерег Европу от игры с огнем - 03.05.2024, ПРАЙМ

"На грани войны и мира": Орбан предостерег Европу от игры с огнем

Разговоры лидеров Евросоюза "о войне в Европе" раскрывают их реальные намерения, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T09:20+0300

2024-05-03T09:20+0300

2024-05-03T09:56+0300

политика

ес

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 3 мая - ПРАЙМ. Разговоры лидеров Евросоюза "о войне в Европе" раскрывают их реальные намерения, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, недавнее высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что "распространение войны на Европу — больше не фантазия" и заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, что "у конфликта нет дипломатического решения, его можно решить только военной силой". Орбан подчеркнул, что это "не коммуникационные пузыри", а осуществление реальных политических намерений и размышлений. "Европа в эту минуту играет с огнем, мы балансируем на границе войны и мира", — сказал он .

https://1prime.ru/20240503/konflikt-847879923.html

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ес, венгрия, виктор орбан