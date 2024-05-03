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"Горе-захватчики". Россия нанесла НАТО сокрушительное поражение - 03.05.2024, ПРАЙМ
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"Горе-захватчики". Россия нанесла НАТО сокрушительное поражение
"Горе-захватчики". Россия нанесла НАТО сокрушительное поражение - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Горе-захватчики". Россия нанесла НАТО сокрушительное поражение
Коллективный Запад на протяжении долгого времени пытается одолеть Россию, но лакомый кусок оказался горе-захватчикам не по зубам, передает infoBRICS. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T10:45+0300
2024-05-03T10:45+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад на протяжении долгого времени пытается одолеть Россию, но лакомый кусок оказался горе-захватчикам не по зубам, передает infoBRICS."Россия – это большой лакомый кусок. Настолько большой, что все её враги и горе-захватчики подавились им, а многие и вовсе задохнулись", - отмечает автор публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, Запад активно ведет гибридную войну против России, игнорируя ее требования безопасности и провоцируя конфликты. НАТО и Европейский союз создали Центры передового опыта, которые занимаются кибервойной, пропагандой и гибридными угрозами. Эти учреждения расположены непосредственно возле российских границ в Таллине (Эстония), Риге (Латвия) и Хельсинки (Финляндия).Кроме того, НАТО готовит Украину к конфронтации с Россией уже с 1995 года. Совбез России обвиняет Запад в организации террористических атак, направленных на провокацию ответных действий со стороны Москвы.В ответ Россия продолжает спецооперацию на Украине и применяет как военные, так и невоенные методы, отмечается в публикации.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, РОССИЯ, ЕС, НАТО, Новости
10:45 03.05.2024
 
"Горе-захватчики". Россия нанесла НАТО сокрушительное поражение

infoBRICS: западные горе-захватчики не смогли уничтожить Россию – сил не хватило

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад на протяжении долгого времени пытается одолеть Россию, но лакомый кусок оказался горе-захватчикам не по зубам, передает infoBRICS.
"Россия – это большой лакомый кусок. Настолько большой, что все её враги и горе-захватчики подавились им, а многие и вовсе задохнулись", - отмечает автор публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно изданию, Запад активно ведет гибридную войну против России, игнорируя ее требования безопасности и провоцируя конфликты. НАТО и Европейский союз создали Центры передового опыта, которые занимаются кибервойной, пропагандой и гибридными угрозами. Эти учреждения расположены непосредственно возле российских границ в Таллине (Эстония), Риге (Латвия) и Хельсинки (Финляндия).
Кроме того, НАТО готовит Украину к конфронтации с Россией уже с 1995 года. Совбез России обвиняет Запад в организации террористических атак, направленных на провокацию ответных действий со стороны Москвы.
В ответ Россия продолжает спецооперацию на Украине и применяет как военные, так и невоенные методы, отмечается в публикации.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
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