https://1prime.ru/20240503/rossiya-847899727.html

Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ

Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ

Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ

Вооруженные силы России показали необычную модификацию одной из САУ "Мста-С" - превратили орудие в избу. Такая конструкция из бревен защищает от мелких... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T16:35+0300

2024-05-03T16:35+0300

2024-05-03T16:41+0300

вооружения

дроны

россия

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/03/847899880_7:0:1301:728_1920x0_80_0_0_70fdd915bf48a9f68d3153eadc51911f.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России показали необычную модификацию одной из САУ "Мста-С" - превратили орудие в избу. Такая конструкция из бревен защищает от мелких беспилотников, пишет польское издание Interia.Как отмечается в статье, ВС России продемонстрировали модифицированную самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С"."Очам зрителей предстала машина, которая вполне могла бы оказаться на съемочной площадке какого-нибудь фильма в жанре "постапокалипсис". К гаубице добавили уже привычную для используемой в боях техники металлическую крышу и... броню из бревен. Вся эта конструкция выглядит как, словно бы русские решили превратить свою САУ в деревянную избу", - говорится в публикации.При этом, по словам военных, такая конструкция защищает от небольших дронов с кумулятивным зарядом. Как поясняет издание, модификация "заставляет" заряд взорваться на расстоянии, которое превышает нужную дистанцию. Таким образом, конструкция отдаляет взрыв от орудия, добавляет Interia.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240503/vooruzhenie-847884598.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дроны, россия, польша