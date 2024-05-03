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Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ
Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ
Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ
Вооруженные силы России показали необычную модификацию одной из САУ "Мста-С" - превратили орудие в избу. Такая конструкция из бревен защищает от мелких... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T16:35+0300
2024-05-03T16:35+0300
2024-05-03T16:41+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России показали необычную модификацию одной из САУ "Мста-С" - превратили орудие в избу. Такая конструкция из бревен защищает от мелких беспилотников, пишет польское издание Interia.Как отмечается в статье, ВС России продемонстрировали модифицированную самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С"."Очам зрителей предстала машина, которая вполне могла бы оказаться на съемочной площадке какого-нибудь фильма в жанре "постапокалипсис". К гаубице добавили уже привычную для используемой в боях техники металлическую крышу и... броню из бревен. Вся эта конструкция выглядит как, словно бы русские решили превратить свою САУ в деревянную избу", - говорится в публикации.При этом, по словам военных, такая конструкция защищает от небольших дронов с кумулятивным зарядом. Как поясняет издание, модификация "заставляет" заряд взорваться на расстоянии, которое превышает нужную дистанцию. Таким образом, конструкция отдаляет взрыв от орудия, добавляет Interia.Полный текст читайте на ИноСМИ
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дроны, россия, польша
Вооружения, дроны, РОССИЯ, ПОЛЬША
Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ
Interia: необычная деревянная броня на САУ "Мста-С" эффективна против дронов
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России показали необычную модификацию одной из САУ "Мста-С" - превратили орудие в избу. Такая конструкция из бревен защищает от мелких беспилотников, пишет польское издание Interia
.
Как отмечается в статье, ВС России продемонстрировали модифицированную самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".
"Очам зрителей предстала машина, которая вполне могла бы оказаться на съемочной площадке какого-нибудь фильма в жанре "постапокалипсис". К гаубице добавили уже привычную для используемой в боях техники металлическую крышу и... броню из бревен. Вся эта конструкция выглядит как, словно бы русские решили превратить свою САУ в деревянную избу", - говорится в публикации.
При этом, по словам военных, такая конструкция защищает от небольших дронов с кумулятивным зарядом. Как поясняет издание, модификация "заставляет" заряд взорваться на расстоянии, которое превышает нужную дистанцию. Таким образом, конструкция отдаляет взрыв от орудия, добавляет Interia.
"Ростех" поставляет 80 процентов вооружений в зону СВО, заявил Чемезов