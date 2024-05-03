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Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ
Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ
Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ
Вооруженные силы России показали необычную модификацию одной из САУ "Мста-С" - превратили орудие в избу. Такая конструкция из бревен защищает от мелких... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T16:35+0300
2024-05-03T16:41+0300
вооружения
дроны
россия
польша
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России показали необычную модификацию одной из САУ "Мста-С" - превратили орудие в избу. Такая конструкция из бревен защищает от мелких беспилотников, пишет польское издание Interia.Как отмечается в статье, ВС России продемонстрировали модифицированную самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С"."Очам зрителей предстала машина, которая вполне могла бы оказаться на съемочной площадке какого-нибудь фильма в жанре "постапокалипсис". К гаубице добавили уже привычную для используемой в боях техники металлическую крышу и... броню из бревен. Вся эта конструкция выглядит как, словно бы русские решили превратить свою САУ в деревянную избу", - говорится в публикации.При этом, по словам военных, такая конструкция защищает от небольших дронов с кумулятивным зарядом. Как поясняет издание, модификация "заставляет" заряд взорваться на расстоянии, которое превышает нужную дистанцию. Таким образом, конструкция отдаляет взрыв от орудия, добавляет Interia.Полный текст читайте на ИноСМИ
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дроны, россия, польша
Вооружения, дроны, РОССИЯ, ПОЛЬША
16:35 03.05.2024 (обновлено: 16:41 03.05.2024)
 
Русское чудо техники. Ход ВС РФ в зоне СВО удивил польские СМИ

Interia: необычная деревянная броня на САУ "Мста-С" эффективна против дронов

© Фото : Telegram/ТК ЗвездаСАУ "Маста-С" с "деревянной броней". Скриншот видео
САУ Маста-С с деревянной броней. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© Фото : Telegram/ТК Звезда
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России показали необычную модификацию одной из САУ "Мста-С" - превратили орудие в избу. Такая конструкция из бревен защищает от мелких беспилотников, пишет польское издание Interia.
Как отмечается в статье, ВС России продемонстрировали модифицированную самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".
"Очам зрителей предстала машина, которая вполне могла бы оказаться на съемочной площадке какого-нибудь фильма в жанре "постапокалипсис". К гаубице добавили уже привычную для используемой в боях техники металлическую крышу и... броню из бревен. Вся эта конструкция выглядит как, словно бы русские решили превратить свою САУ в деревянную избу", - говорится в публикации.
При этом, по словам военных, такая конструкция защищает от небольших дронов с кумулятивным зарядом. Как поясняет издание, модификация "заставляет" заряд взорваться на расстоянии, которое превышает нужную дистанцию. Таким образом, конструкция отдаляет взрыв от орудия, добавляет Interia.
Полный текст читайте на ИноСМИ
!Глава холдинга Ростех Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
"Ростех" поставляет 80 процентов вооружений в зону СВО, заявил Чемезов
10:22
 
ВооружениядроныРОССИЯПОЛЬША
 
 
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