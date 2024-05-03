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Мишустин: "Ростех" решает задачу достижения техсуверенитета на фоне санкций
Мишустин: "Ростех" решает задачу достижения техсуверенитета на фоне санкций - 03.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин: "Ростех" решает задачу достижения техсуверенитета на фоне санкций
Предприятия и объединения Ростеха, несмотря на санкции, решают задачу достижения технологического и промышленного суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T10:18+0300
2024-05-03T10:18+0300
2024-05-03T10:31+0300
михаил мишустин
ростех
санкции против рф
технологический суверенитет
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Предприятия и объединения Ростеха, несмотря на санкции, решают задачу достижения технологического и промышленного суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой корпорации Сергеем Чемезовым."Вы возглавляете крупную государственную корпорацию, куда входят сотни научных, производственных предприятий, объединений, которые, несмотря на беспрецедентные санкции, решают задачу, поставленную президентом. Это достижение технологического и промышленного суверенитета страны", - сказал он.Мишустин отметил, что сфера компетенций Ростеха очень широка."Она практически по всем отраслям: это и транспорт, энергетика, это космос, это медицина, знаю, что есть прогресс в создании беспилотных летательных аппаратов, цифровые технологические решения. И конечно, крайне важное направление - это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом, для того чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями", - сказал он.Мишустин попросил Чемезова рассказать об итогах года и текущих проектах.
https://1prime.ru/20240411/tekhsuverenitet-847305890.html
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михаил мишустин, ростех, санкции против рф, технологический суверенитет
Михаил Мишустин, Ростех, санкции против РФ, технологический суверенитет
Мишустин: "Ростех" решает задачу достижения техсуверенитета на фоне санкций
Мишустин: Ростех решает задачу достижения технологического и промышленного суверенитета
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Предприятия и объединения Ростеха, несмотря на санкции, решают задачу достижения технологического и промышленного суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой корпорации Сергеем Чемезовым.
"Вы возглавляете крупную государственную корпорацию, куда входят сотни научных, производственных предприятий, объединений, которые, несмотря на беспрецедентные санкции, решают задачу, поставленную президентом. Это достижение технологического и промышленного суверенитета страны", - сказал он.
Мишустин отметил, что сфера компетенций Ростеха очень широка.
"Она практически по всем отраслям: это и транспорт, энергетика, это космос, это медицина, знаю, что есть прогресс в создании беспилотных летательных аппаратов, цифровые технологические решения. И конечно, крайне важное направление - это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом, для того чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями", - сказал он.
Мишустин попросил Чемезова рассказать об итогах года и текущих проектах.
ЦБ смягчит критерии стимулирующего регулирования проектов техсуверенитета