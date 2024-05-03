https://1prime.ru/20240503/rostekh-847886315.html

Выручка "Ростеха" выросла на треть в 2023 году

Выручка "Ростеха" выросла на треть в 2023 году - 03.05.2024, ПРАЙМ

Выручка "Ростеха" выросла на треть в 2023 году

Выручка "Ростеха" в 2023 году выросла на треть, составив почти 2,9 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T11:11+0300

2024-05-03T11:11+0300

2024-05-03T11:11+0300

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/84106/32/841063233_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_4698f6760a2b4dddce2c231041dc1e41.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Выручка "Ростеха" в 2023 году выросла на треть, составив почти 2,9 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Выручка компании в 2023 году составила почти 2,9 трлн рублей. Это на треть больше, чем годом ранее", - сказал он. При этом выручка "Ростеха" в 2022 году также показывала положительную динамику: выросла на 2,5% к 2021 году, составив 2,116 триллиона рублей. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая промышленная компания России, объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии и инновационные материалы. В портфель госкорпорации в том числе входят "Камаз", ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.

https://1prime.ru/20240502/gazprom-847869468.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростех