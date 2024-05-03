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Выручка "Ростеха" выросла на треть в 2023 году - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Выручка "Ростеха" выросла на треть в 2023 году
Выручка "Ростеха" выросла на треть в 2023 году - 03.05.2024, ПРАЙМ
Выручка "Ростеха" выросла на треть в 2023 году
Выручка "Ростеха" в 2023 году выросла на треть, составив почти 2,9 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:11+0300
2024-05-03T11:11+0300
ростех
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Выручка "Ростеха" в 2023 году выросла на треть, составив почти 2,9 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Выручка компании в 2023 году составила почти 2,9 трлн рублей. Это на треть больше, чем годом ранее", - сказал он. При этом выручка "Ростеха" в 2022 году также показывала положительную динамику: выросла на 2,5% к 2021 году, составив 2,116 триллиона рублей. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая промышленная компания России, объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии и инновационные материалы. В портфель госкорпорации в том числе входят "Камаз", ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.
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ростех
Ростех
11:11 03.05.2024
 
Выручка "Ростеха" выросла на треть в 2023 году

Выручка "Ростеха" выросла до 2,116 триллиона рублей в 2023 году

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Выручка "Ростеха" в 2023 году выросла на треть, составив почти 2,9 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Выручка компании в 2023 году составила почти 2,9 трлн рублей. Это на треть больше, чем годом ранее", - сказал он.
При этом выручка "Ростеха" в 2022 году также показывала положительную динамику: выросла на 2,5% к 2021 году, составив 2,116 триллиона рублей.
Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая промышленная компания России, объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии и инновационные материалы. В портфель госкорпорации в том числе входят "Камаз", ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.
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"Газпром" в 2023 году получил убыток в размере 629 млрд руб
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