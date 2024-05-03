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Чемезов назвал "Ростех" одним из крупнейших работодателей России
Чемезов назвал "Ростех" одним из крупнейших работодателей России - 03.05.2024, ПРАЙМ
Чемезов назвал "Ростех" одним из крупнейших работодателей России
"Ростех" является одним из крупнейших работодателей в РФ: в прошлом году было трудоустроено почти 70 тысяч специалистов, а общая численность сотрудников на... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:33+0300
2024-05-03T11:33+0300
2024-05-03T11:33+0300
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. "Ростех" является одним из крупнейших работодателей в РФ: в прошлом году было трудоустроено почти 70 тысяч специалистов, а общая численность сотрудников на конец 2023 года составила около 660 тысяч человек, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. "На сегодняшний день мы являемся одним из крупнейших работодателей: на конец 2023 года численность сотрудников всей корпорации составила около 660 тысяч человек. В прошлом году мы приняли на работу почти 70 тысяч специалистов", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая промышленная компания России, объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии и инновационные материалы. В портфель госкорпорации в том числе входят "Камаз", ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.
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сергей чемезов, ростех, кадры
Сергей Чемезов, Ростех, Кадры
Чемезов назвал "Ростех" одним из крупнейших работодателей России
Чемезов: "Ростех" - один из крупнейших работодателей РФ, число сотрудников около 660 тысяч
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. "Ростех" является одним из крупнейших работодателей в РФ: в прошлом году было трудоустроено почти 70 тысяч специалистов, а общая численность сотрудников на конец 2023 года составила около 660 тысяч человек, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"На сегодняшний день мы являемся одним из крупнейших работодателей: на конец 2023 года численность сотрудников всей корпорации составила около 660 тысяч человек. В прошлом году мы приняли на работу почти 70 тысяч специалистов", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая промышленная компания России, объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии и инновационные материалы. В портфель госкорпорации в том числе входят "Камаз", ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.
ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда