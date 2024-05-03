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Пока не страшно, но факторов для укрепления рубля нет

Пока не страшно, но факторов для укрепления рубля нет - 03.05.2024, ПРАЙМ

Пока не страшно, но факторов для укрепления рубля нет

Российская валюта после длительных майских праздников продемонстрировала 2 мая уверенный рост к основным мировым валютам. Курс доллара снизился на 1,08% до 92,5 | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T08:46+0300

2024-05-03T08:46+0300

2024-05-03T08:46+0300

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российская валюта после длительных майских праздников продемонстрировала 2 мая уверенный рост к основным мировым валютам. Курс доллара снизился на 1,08% до 92,5 рубля, евро подешевел на 1,03% до 98,69 рубля, а юань потерял 0,28%, опустившись до 12,7 рубля.Укрепление рубля было вызвано несколькими факторами (они неизменные длительное время). Во-первых, крупные российские экспортеры продавали валютную выручку в последний день для уплаты налогов за март и первый квартал 2024 года. Во-вторых, инвесторы позитивно отреагировали на решение правительства РФ продлить действие требования об обязательной продаже валютной выручки для системообразующих экспортеров до 30 апреля 2025 года. Также был увеличен период для зачисления ими валютной выручки с 90 до 120 дней. В-третьих, ослабление американского доллара на мировом рынке оказало поддержку рублю. И наконец, жесткая монетарная политика Банка России с высокой ключевой ставкой способствовала притоку капитала в рублевые активы.На нефтяном рынке ситуация сложилась более неоднозначная. Цены на эталонную нефть марки Brent закрылись 2 мая с небольшим ростом — на 0,13% до $83,66 за баррель. Однако давление на котировки оказывали сразу несколько негативных факторов. Во-первых, данные о значительном росте запасов нефти в США на предыдущей неделе на 7,256 миллиона баррелей намного превзошли прогнозы аналитиков. Это усилило опасения об ослаблении глобального спроса на "черное золото".Во-вторых, ослабление геополитических рисков на Ближнем Востоке, связанных с урегулированием конфликта в секторе Газа, снизило опасения участников рынка по поводу потенциальных сбоев поставок нефти. В-третьих, укрепление доллара США после заседания ФРС также сдерживало рост нефтяных цен. Американский регулятор оставил процентные ставки на прежнем уровне и дал сигнал о продолжении жесткой монетарной политики для сдерживания инфляции.В пятницу, 3 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоил около $83,93. В центре внимания участников рынка данные по рынку труда в США. Согласно прогнозам, безработица в апреле должна была остаться на мартовском уровне 3,8%, при росте числа занятых на 243 тысячи. Если покупателям не удастся закрепить цены выше $84,4 за баррель, то при сохранении нисходящей тенденции нисходящая коррекция цен усилится до $81,5 за баррель Brent. 3 мая на утренней сессии курс доллара торгуется около 92,08 рубля. Ожидаю его дальнейшее боковое движение в ближайшие дни в диапазоне 91,3-93,5 рубля под противоречивым влиянием снижающихся нефтяных цен, продаж валюты экспортерами и ослабления доллара на международном рынке. Кроме того, фактор налогового периода, который поддерживал рубль в последнее время, уже перестал оказывать влияние на рынок. Индекс Мосбиржи снизился 0,78%, до 3442,83 пункта, тогда как индекс РТС вырос на 0,28%, до 1177,96 пункта. Укрепление нацвалюты заставило фиксировать прибыль в акциях. Я не вижу пока сильных факторов, которые могли бы сейчас сильно укрепить рубль. Соответственно, индекс Мосбиржи может остаться торговаться в боковом тренде. Следим за уровнем 3420 пунктов. Если он не устоит, тогда начнется сильная коррекция с первой целью 3400 пунктов.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, российский рынок акций