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РЖД зафиксировали 2 мая рекорд обращений к продаже билетов на поезда
РЖД зафиксировали 2 мая рекорд обращений к продаже билетов на поезда - 03.05.2024, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали 2 мая рекорд обращений к продаже билетов на поезда
РЖД зафиксировали 2 мая рекордное число обращений к разделу сайта по продаже билетов на поезда - свыше 3,3 миллиона, сообщили РИА Новости в компании. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T20:53+0300
2024-05-03T20:53+0300
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билеты на поезд
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. РЖД зафиксировали 2 мая рекордное число обращений к разделу сайта по продаже билетов на поезда - свыше 3,3 миллиона, сообщили РИА Новости в компании. "РЖД зафиксировали 2 мая рекордное количество обращений к сайту продажи билетов. Более 3,3 млн запросов от пользователей зафиксировано на сайте ticket.rzd.ru", - сообщили в РЖД. Там добавили, что реализация билетов на поезда дальнего следования производится через единую автоматизированную систему (АСУ "Экспресс") из общего массива на условиях одновременного доступа к системе всех билетных касс в стране, а также пользователей приложения "РЖД Пассажирам" и сторонних веб-ресурсов.
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ржд, билеты на поезд, рекорд
РЖД, билеты на поезд, рекорд
РЖД зафиксировали 2 мая рекорд обращений к продаже билетов на поезда
РЖД отметили 2 мая рекорд обращений к продаже билетов на поезда: свыше 3,3 млн
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. РЖД зафиксировали 2 мая рекордное число обращений к разделу сайта по продаже билетов на поезда - свыше 3,3 миллиона, сообщили РИА Новости в компании.
"РЖД зафиксировали 2 мая рекордное количество обращений к сайту продажи билетов. Более 3,3 млн запросов от пользователей зафиксировано на сайте ticket.rzd.ru", - сообщили в РЖД.
Там добавили, что реализация билетов на поезда дальнего следования производится через единую автоматизированную систему (АСУ "Экспресс") из общего массива на условиях одновременного доступа к системе всех билетных касс в стране, а также пользователей приложения "РЖД Пассажирам" и сторонних веб-ресурсов.
РЖД организовали "агроэкспресс" с овсяными хлопьями по МТК "Север – Юг"