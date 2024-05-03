Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД зафиксировали 2 мая рекорд обращений к продаже билетов на поезда - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240503/rzhd-847906163.html
РЖД зафиксировали 2 мая рекорд обращений к продаже билетов на поезда
РЖД зафиксировали 2 мая рекорд обращений к продаже билетов на поезда - 03.05.2024, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали 2 мая рекорд обращений к продаже билетов на поезда
РЖД зафиксировали 2 мая рекордное число обращений к разделу сайта по продаже билетов на поезда - свыше 3,3 миллиона, сообщили РИА Новости в компании. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T20:53+0300
2024-05-03T20:53+0300
ржд
билеты на поезд
рекорд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396642_0:219:3147:1989_1920x0_80_0_0_4f82154244cbafa691a938a17802b745.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. РЖД зафиксировали 2 мая рекордное число обращений к разделу сайта по продаже билетов на поезда - свыше 3,3 миллиона, сообщили РИА Новости в компании. "РЖД зафиксировали 2 мая рекордное количество обращений к сайту продажи билетов. Более 3,3 млн запросов от пользователей зафиксировано на сайте ticket.rzd.ru", - сообщили в РЖД. Там добавили, что реализация билетов на поезда дальнего следования производится через единую автоматизированную систему (АСУ "Экспресс") из общего массива на условиях одновременного доступа к системе всех билетных касс в стране, а также пользователей приложения "РЖД Пассажирам" и сторонних веб-ресурсов.
https://1prime.ru/20240502/rzhd-847859141.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396642_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_a3282223b797197dd1c386d58db4c2cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ржд, билеты на поезд, рекорд
РЖД, билеты на поезд, рекорд
20:53 03.05.2024
 
РЖД зафиксировали 2 мая рекорд обращений к продаже билетов на поезда

РЖД отметили 2 мая рекорд обращений к продаже билетов на поезда: свыше 3,3 млн

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОткрытие Информационного центра Высокоскоростной магистрали "Москва – Казань"
Открытие Информационного центра Высокоскоростной магистрали Москва – Казань - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. РЖД зафиксировали 2 мая рекордное число обращений к разделу сайта по продаже билетов на поезда - свыше 3,3 миллиона, сообщили РИА Новости в компании.
"РЖД зафиксировали 2 мая рекордное количество обращений к сайту продажи билетов. Более 3,3 млн запросов от пользователей зафиксировано на сайте ticket.rzd.ru", - сообщили в РЖД.
Там добавили, что реализация билетов на поезда дальнего следования производится через единую автоматизированную систему (АСУ "Экспресс") из общего массива на условиях одновременного доступа к системе всех билетных касс в стране, а также пользователей приложения "РЖД Пассажирам" и сторонних веб-ресурсов.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
РЖД организовали "агроэкспресс" с овсяными хлопьями по МТК "Север – Юг"
Вчера, 12:04
 
РЖДбилеты на поездрекорд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала