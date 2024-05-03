https://1prime.ru/20240503/sakhar-847905627.html

Правительство запретило экспорт сахара до 31 августа

Правительство запретило экспорт сахара до 31 августа - 03.05.2024, ПРАЙМ

Правительство запретило экспорт сахара до 31 августа

Правительство России ввело до 31 августа временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщается в... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T20:32+0300

2024-05-03T20:32+0300

2024-05-03T21:09+0300

кабмин

запрет на экспорт сахара

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Правительство России ввело до 31 августа временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщается в Telegram-канале кабмина. "В России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка", - говорится в сообщении. С соответствующим предложением ранее выступал Минсельхоз РФ. Уточняется, что постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию – 5 тысяч тонн, в Казахстан – 120 тысяч тонн, в Киргизию – 28,5 тысячи тонн. Распределить эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минсельхозу. Сообщается, что решение о временном запрете экспорта сахара было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 5 апреля. По данным Росстата, цены на сахар начали снижаться на последней неделе с 16 по 22 апреля - на 0,04%. Всего с начала года он подорожал на 3,6%. Российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке, добавляют в министерстве: в этом сезоне заметно расширилась география поставок отечественного сахара – в частности, его импорт начали Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал. "Фактический экспорт с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го превысил 700 тысяч тонн, что в 3,3 раза превышает экспорт сахара за соответствующий период прошлого сезона", - добавляется в сообщении. С учетом необходимости обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона, а также принимая во внимание прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка в этом продукте, до конца сезона-2023/24 на экспорт может быть направлено порядка 200 тысяч тонн: в министерстве пояснили, что, исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, данный объем до конца сезона должен быть направлен партнерам в страны ЕАЭС.

https://1prime.ru/20240502/sakhar-847873339.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запрет на экспорт сахара