https://1prime.ru/20240503/sanktsii-847871742.html

Эксперт рассказал, как антироссийские санкции США ударят по Японии

Эксперт рассказал, как антироссийские санкции США ударят по Японии - 03.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как антироссийские санкции США ударят по Японии

Соединенные Штаты ввели новые санкции против России, они затронули, в том числе, компании и суда, связанные с проектом "Арктик СПГ2". О том, какое влияние... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T01:01+0300

2024-05-03T01:01+0300

2024-05-03T01:01+0300

игорь юшков

япония

сша

арктик спг 2

санкции против рф

эксклюзив

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели новые санкции против России, они затронули, в том числе, компании и суда, связанные с проектом "Арктик СПГ2". О том, какое влияние окажут новые рестрикции, рассказал в беседе с агентством "Прайм" эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."На сам проект "Арктик СПГ 2", наверное, это сейчас не повлияет, потому что он не отгружает продукцию. У него основная проблема с доступностью танкеров-газовозов. Шесть газовозов для него, можно сказать, достроены в Южной Корее, еще 15 заказано для этого проекта на дальневосточной верфи "Звезда"", - отметил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак напомнил Юшков, южнокорейская верфь должна была отдать три газовоза японской компании MOL, три – Совкомфлоту, а позднее малоизвестным компаниям из ОАЭ. Однако и российская, и эмиратские компании попали под санкции. Кроме того, MOL боится получать эти танкеры, потому что по условиям контрактов с "Арктик СПГ 2" компания должна была подписать тайм-чартер – долгосрочный договор на вывоз сырья, в том числе СПГ, добавил он."Они пока не понимают, что им делать. В контракте было прописано, что, если они не могут подписать договоры на перевозку, они должны эти газовозы продать "Арктик СПГ2". Но ни подписать контракт, ни продать танкеры MOL не может. Поставить себе на баланс танкеры особого ледового класса и просто так их использовать нецелесообразно. Поэтому японцы пока выжидают, что дальше будет", - пояснил Юшков.По мнению эксперта, MOL ждет переговоров с США о возможности исключения из санкций для продажи газовозов "Арктик СПГ 2". Однако, указывает он, США хотят окончательно убить проект и намерены давить на любые другие СПГ-инициативы, а убытки японской MOL им безразличны.Кроме того, рассказал Юшков, газовозы на "Звезде" строились в тесной кооперации с южнокорейскими верфями – на российский завод приходили готовые судокомплекты и из них собирались танкеры. Однако Южная Корея еще в 2022 отказалась от сотрудничества, поэтому ни один из 15 газовозов "Звезда" не сдала.Поэтому, добавил он, основная проблема с судами."Те суда, что сейчас попали под санкции из-за сотрудничества с "Арктик СПГ 2", в основном те, что что-то доставляли либо в сам терминал "Утренний", где будет располагаться "Арктик СПГ 2", либо они что-то доставляли в "Белокаменку", где собираются сами заводы для СПГ, на железобетонную платформу модули собираются, подключаются друг к другу, и каждая такая платформа – это одна очередь завода", - поясняет эксперт.Юшков отметил, что поэтому американцы ввели против компаний, подвозящих товар, дополнительные санкции, пугая вторичными рестрикциями всех, кто сотрудничает с "Арктик СПГ 2".Эксперт добавил, что на Японию новые запреты никак не повлияют. Дело в том, что японцы заявили о приостановке своего участия в проекте, хотя долю в десять процентов не продали."Они говорят о том, что мы следим за ситуацией, но в итоге, конечно, они будут соблюдать санкции США. Они уже объявили форс-мажор по контракту, потому что покупателями всей продукции должны были быть акционеры пропорционально своей доле участия. Соответственно, все они после санкций США против "Арктик СПГ 2" объявили форс-мажоры по своим контрактам. Поэтому, если даже будет решена проблема доступности танкеров для этого проекта, встанет вопрос, а кому продать эти объемы, потому что это запрещено приобретать", - пояснил он.Юшков заключил, что новые ограничения для доставщиков "Арктик СПГ 2" не играют существенной роли, тут были важны санкции, которые запрещают работать с проектом.

https://1prime.ru/20240502/alrosa-847841026.html

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Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

игорь юшков, япония, сша, арктик спг 2, санкции против рф, эксклюзив