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В британском парламенте признали неэффективность антироссийских санкций

В британском парламенте признали неэффективность антироссийских санкций - 03.05.2024, ПРАЙМ

В британском парламенте признали неэффективность антироссийских санкций

Комитет Казначейства палаты общин британского парламента провел слушания с участием экспертов, которые отметили недостаточную эффективность и минусы текущего... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T13:10+0300

2024-05-03T13:10+0300

2024-05-03T13:10+0300

экономика

санкции против рф

великобритания

экономика рф

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Комитет Казначейства палаты общин британского парламента провел слушания с участием экспертов, которые отметили недостаточную эффективность и минусы текущего режима антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного комитетом по итогам слушаний. Отмечается, что целью именно экономических санкций "было создание множества экономических проблем в России". "Тем не менее, после двух лет с небольшим мы можем видеть, что не только российская экономика продолжает быть способной зарабатывать и расти, но и то, что значительная часть доходов идет в гораздо больший военный бюджет России", — констатировала председатель комитета Хэрриет Болдуин. Комментируя в ходе слушаний эффективность санкций, директор центра по изучению финансов и безопасности в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Том Китиндж признал, что экономика РФ быстро растет благодаря военно-промышленному комплексу. Он полагает, что санкции не работают, так как не сдержали Россию от начала специальной военной операции, при этом их основной целью должно стать ограничение финансирования военного сектора РФ. "Нам необходимо создать управление, которое будет собирать всю информацию и разведданные, необходимые для обеспечения эффективного применения санкций", - добавил Китиндж. Юрист неправительственной организации "Redress" Наталия Кубеш, также участвовавшая в слушаниях, отметила, что санкции не могут работать без должного применения. По ее словам, в британском режиме санкций существуют лазейки, позволяющие тем, кто участвует в нарушении рестрикций, оставаться безнаказанными. "Мы не можем смотреть на санкции как на панацею. Мы не можем смотреть на них как на инструмент, который решит проблему войны за два года. Мы должны смотреть на их долгосрочное воздействие и рассматривать как один из многих инструментов", — сказала Кубеш. Старший руководитель расследований неправительственной организации "Transparency International UK" Бен Каудок выступил за расширение перечня санкций против РФ. Он порекомендовал сделать общеизвестной информацию о собственности трастов и направить ресурсы на нужды Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) и Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240502/sanktsii-847833539.html

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санкции против рф, великобритания, экономика рф