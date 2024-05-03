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США вывели из-под антироссийских санкций компанию Emperor Aviation - 03.05.2024, ПРАЙМ
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США вывели из-под антироссийских санкций компанию Emperor Aviation
США вывели из-под антироссийских санкций компанию Emperor Aviation - 03.05.2024, ПРАЙМ
США вывели из-под антироссийских санкций компанию Emperor Aviation
США вывели из-под антироссийских санкций компанию Emperor Aviation, якобы связанную с семьей предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова, а также семь... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T18:30+0300
2024-05-03T18:30+0300
политика
сша
санкции против рф
сулейман керимов
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ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. США вывели из-под антироссийских санкций компанию Emperor Aviation, якобы связанную с семьей предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова, а также семь самолетов, сообщил американский Минфин. В ноябре 2022 года США ввели санкции против восьми самолетов, принадлежащих компании Emperor Aviation, а также самой фирмы, которую в Минфине связали с семьей сенатора Керимова. В январе текущего года США вывели из-под антироссийских санкций бизнес-джет (регистрационный номер 9H-OKO), связанный с той же компанией. 3 мая, согласно документу Минфина, компания Emperor Aviation ("Эмперор Авиэйшн") была выведена из-под санкций. Также из-под санкций были выведены семь самолетов с бортовыми регистрационными номерами 9H-AMN, 9H-ARK, 9H-EAA, 9H-MAO, 9H-SIS, 9H-SSK и 9H-TIO. Министерство пока не уточняет, чем продиктовано это решение.
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сша, санкции против рф, сулейман керимов
Политика, США, санкции против РФ, Сулейман Керимов
18:30 03.05.2024
 
США вывели из-под антироссийских санкций компанию Emperor Aviation

США вывели из-под санкций компанию Emperor Aviation, "связанную" с Керимовым

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенатор, член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор, член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов на заседании Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. США вывели из-под антироссийских санкций компанию Emperor Aviation, якобы связанную с семьей предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова, а также семь самолетов, сообщил американский Минфин.
В ноябре 2022 года США ввели санкции против восьми самолетов, принадлежащих компании Emperor Aviation, а также самой фирмы, которую в Минфине связали с семьей сенатора Керимова. В январе текущего года США вывели из-под антироссийских санкций бизнес-джет (регистрационный номер 9H-OKO), связанный с той же компанией.
3 мая, согласно документу Минфина, компания Emperor Aviation ("Эмперор Авиэйшн") была выведена из-под санкций.
Также из-под санкций были выведены семь самолетов с бортовыми регистрационными номерами 9H-AMN, 9H-ARK, 9H-EAA, 9H-MAO, 9H-SIS, 9H-SSK и 9H-TIO.
Министерство пока не уточняет, чем продиктовано это решение.
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ПолитикаСШАсанкции против РФСулейман Керимов
 
 
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