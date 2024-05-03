https://1prime.ru/20240503/sotrudnichestvo-847893581.html
Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве
Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве - 03.05.2024, ПРАЙМ
Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве
Британский МИД запустил переговорный процесс с украинскими властями о 100-летнем сотрудничестве, указали в посольстве страны на Украине. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:16+0300
2024-05-03T14:16+0300
2024-05-03T14:31+0300
политика
великобритания
украина
сотрудничество
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Британский МИД запустил переговорный процесс с украинскими властями о 100-летнем сотрудничестве, указали в посольстве страны на Украине."Министр (иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон - ред.) начал переговоры с Украиной по столетнему партнерству", - сообщается в публикации.Отмечается, что документ построит прочные связи между Украиной и Великобританией в сферах безопасности, обороны, технологий, образования, культуры и других областей.Ранее Кэмерон прибыл с визитом на Украину, где он посетил Киев и Львов.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое также можно назвать документом о гарантиях безопасности. Срок его действия — десять лет. Лондон назвал это соглашение историческим.
https://1prime.ru/20240503/ukraina-847889048.html
великобритания
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_230:0:3917:2765_1920x0_80_0_0_22c10410f75e4aa6eb0f3be3ef0a4626.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, украина, сотрудничество, переговоры
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, сотрудничество, переговоры
Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве
МИД Великобритании начал переговоры с Украиной о "столетнем" сотрудничестве
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Британский МИД запустил переговорный процесс с украинскими властями о 100-летнем сотрудничестве, указали в посольстве страны на Украине.
"Министр (иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон - ред.) начал переговоры с Украиной по столетнему партнерству", - сообщается в публикации.
Отмечается, что документ построит прочные связи между Украиной и Великобританией в сферах безопасности, обороны, технологий, образования, культуры и других областей.
Ранее Кэмерон прибыл с визитом на Украину, где он посетил Киев и Львов.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое также можно назвать документом о гарантиях безопасности. Срок его действия — десять лет. Лондон назвал это соглашение историческим.
"Их уничтожили". В Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации