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Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве
Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве - 03.05.2024, ПРАЙМ
Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве
Британский МИД запустил переговорный процесс с украинскими властями о 100-летнем сотрудничестве, указали в посольстве страны на Украине. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:16+0300
2024-05-03T14:31+0300
политика
великобритания
украина
сотрудничество
переговоры
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Британский МИД запустил переговорный процесс с украинскими властями о 100-летнем сотрудничестве, указали в посольстве страны на Украине."Министр (иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон - ред.) начал переговоры с Украиной по столетнему партнерству", - сообщается в публикации.Отмечается, что документ построит прочные связи между Украиной и Великобританией в сферах безопасности, обороны, технологий, образования, культуры и других областей.Ранее Кэмерон прибыл с визитом на Украину, где он посетил Киев и Львов.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое также можно назвать документом о гарантиях безопасности. Срок его действия — десять лет. Лондон назвал это соглашение историческим.
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великобритания, украина, сотрудничество, переговоры
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, сотрудничество, переговоры
14:16 03.05.2024 (обновлено: 14:31 03.05.2024)
 
Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве

МИД Великобритании начал переговоры с Украиной о "столетнем" сотрудничестве

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Британский МИД запустил переговорный процесс с украинскими властями о 100-летнем сотрудничестве, указали в посольстве страны на Украине.
"Министр (иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон - ред.) начал переговоры с Украиной по столетнему партнерству", - сообщается в публикации.
Отмечается, что документ построит прочные связи между Украиной и Великобританией в сферах безопасности, обороны, технологий, образования, культуры и других областей.
Ранее Кэмерон прибыл с визитом на Украину, где он посетил Киев и Львов.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое также можно назвать документом о гарантиях безопасности. Срок его действия — десять лет. Лондон назвал это соглашение историческим.
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