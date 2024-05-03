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Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве

Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве - 03.05.2024, ПРАЙМ

Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве

Британский МИД запустил переговорный процесс с украинскими властями о 100-летнем сотрудничестве, указали в посольстве страны на Украине. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T14:16+0300

2024-05-03T14:16+0300

2024-05-03T14:31+0300

политика

великобритания

украина

сотрудничество

переговоры

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Британский МИД запустил переговорный процесс с украинскими властями о 100-летнем сотрудничестве, указали в посольстве страны на Украине."Министр (иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон - ред.) начал переговоры с Украиной по столетнему партнерству", - сообщается в публикации.Отмечается, что документ построит прочные связи между Украиной и Великобританией в сферах безопасности, обороны, технологий, образования, культуры и других областей.Ранее Кэмерон прибыл с визитом на Украину, где он посетил Киев и Львов.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое также можно назвать документом о гарантиях безопасности. Срок его действия — десять лет. Лондон назвал это соглашение историческим.

https://1prime.ru/20240503/ukraina-847889048.html

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великобритания, украина, сотрудничество, переговоры