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Спрос на яйца перед Пасхой оказался ниже прошлогоднего, выяснили эксперты

Спрос на яйца перед Пасхой оказался ниже прошлогоднего, выяснили эксперты - 03.05.2024, ПРАЙМ

Спрос на яйца перед Пасхой оказался ниже прошлогоднего, выяснили эксперты

Спрос на яйца, а вместе с ними и на ингредиенты для домашнего кулича, оказался в России перед этой Пасхой ниже, чем перед прошлой, при этом востребованность... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T06:36+0300

2024-05-03T06:36+0300

2024-05-03T06:36+0300

экономика

яйца

пасха

спрос

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Спрос на яйца, а вместе с ними и на ингредиенты для домашнего кулича, оказался в России перед этой Пасхой ниже, чем перед прошлой, при этом востребованность покупных куличей осталась на том же уровне, подсчитали для РИА Новости аналитики системы "Контур.Маркет". Уточняется, что поскольку в прошлом году праздник выпал на середину апреля, а в этом - на начало мая, то сравнивались периоды с 22 по 28 апреля 2024 года и с 3 по 9 апреля 2023 года соответственно. Как следует из данных, потребление яиц сократилось на 8%, изюма без косточек - на 13%, молока и сахара - на 4%, муки - на 9%, а кулинарной посыпки - на 12%. А потребление куличей осталось на том же уровне. При этом цены, по данным аналитиков, сильнее всего выросли на яйца, на втором месте - изюм, замыкают тройку куличи. "В среднем набор продуктов для Пасхи в 2024 году обойдется на 12% дороже, чем в 2023 году. Несмотря на то, что цена на куличи выросла на 14%, россияне не готовы отказываться от покупки праздничного угощения - потребление осталось неизменным. А вот самостоятельно выпекать пасхальный хлеб стали реже: спрос на посыпку для украшения упал на 12%", - резюмировала аналитик системы "Контур.Маркет" Дарья Жигалина.

https://1prime.ru/20240502/yaytsa-847834062.html

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яйца, пасха, спрос