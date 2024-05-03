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Экономику США ждет вялый рост, заявил Можин

Экономику США ждет вялый рост, заявил Можин - 03.05.2024, ПРАЙМ

Экономику США ждет вялый рост, заявил Можин

Экономику США ждет вялый рост в ближайшем и среднесрочном интервале, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T05:32+0300

2024-05-03T05:32+0300

2024-05-03T05:32+0300

экономика

экономика сша

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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Экономику США ждет вялый рост в ближайшем и среднесрочном интервале, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "По всем прогнозам фонда ожидается очень вялый рост в ближайшем и среднесрочном интервале", - сообщил он об ожидаемом росте американской экономики. Можин объяснил, что США сталкиваются с высокой долговой нагрузкой, в результате чего в 2023 году одни только процентные платежи по госдолгу составили 10% общего объема доходов бюджета, а по показателю валовой потребности в финансировании, который показывает, сколько необходимо занять для финансирования дефицита бюджета и выплат основного долга, сумма и вовсе достигла 37% ВВП в 2023 году. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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экономика сша, сша