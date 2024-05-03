https://1prime.ru/20240503/status-847907433.html

Америка потеряла статус гегемона, заявил Боррель

Америка потеряла статус гегемона, заявил Боррель - 03.05.2024, ПРАЙМ

Америка потеряла статус гегемона, заявил Боррель

Америка потеряла "статус гегемона", считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T23:34+0300

2024-05-03T23:34+0300

2024-05-03T23:50+0300

политика

жозеп боррель

ес

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964970_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_ebee4bfc14373ecabb9028b95f98122b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — ПРАЙМ. Америка потеряла "статус гегемона", считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции", — заявил глава евродипломатии, выступивший с лекцией в Великобритании. Он также отметил рост Китая и его превращение в супердержаву.По его мнению, "это не очень приятная картина". Боррель призвал определить роль ЕС и Британии, которая, в свою очередь, будет зависеть от реакции европейцев на растущие угрозы. По его словам, это важно для спасения Европы.По информации Международного валютного фонда (МВФ), в прошлом году экономика Китая выросла на 5,2 процента. В следующем году МВФ прогнозирует рост ВВП страны 4,6 процента, а в 2025 — на 4,1 процента.Экс-глава Института международных финансов (IIF) Чарльз Даллара предположил, что инвестиции в китайскую экономику со стороны европейских и американских инвесторов продолжат расширятся.

https://1prime.ru/20240503/proigrysh-847906997.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жозеп боррель, ес, китай