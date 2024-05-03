https://1prime.ru/20240503/status-847907433.html
Америка потеряла статус гегемона, заявил Боррель
Америка потеряла статус гегемона, заявил Боррель - 03.05.2024, ПРАЙМ
Америка потеряла статус гегемона, заявил Боррель
Америка потеряла "статус гегемона", считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T23:34+0300
2024-05-03T23:34+0300
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — ПРАЙМ. Америка потеряла "статус гегемона", считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции", — заявил глава евродипломатии, выступивший с лекцией в Великобритании. Он также отметил рост Китая и его превращение в супердержаву.По его мнению, "это не очень приятная картина". Боррель призвал определить роль ЕС и Британии, которая, в свою очередь, будет зависеть от реакции европейцев на растущие угрозы. По его словам, это важно для спасения Европы.По информации Международного валютного фонда (МВФ), в прошлом году экономика Китая выросла на 5,2 процента. В следующем году МВФ прогнозирует рост ВВП страны 4,6 процента, а в 2025 — на 4,1 процента.Экс-глава Института международных финансов (IIF) Чарльз Даллара предположил, что инвестиции в китайскую экономику со стороны европейских и американских инвесторов продолжат расширятся.
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жозеп боррель, ес, китай
Политика, Жозеп Боррель, ЕС, КИТАЙ
Америка потеряла статус гегемона, заявил Боррель
Боррель констатировал, что Америка потеряла статус гегемона
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — ПРАЙМ. Америка потеряла "статус гегемона", считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции", — заявил глава евродипломатии, выступивший с лекцией в Великобритании.
Он также отметил рост Китая и его превращение в супердержаву.
По его мнению, "это не очень приятная картина".
Боррель призвал определить роль ЕС и Британии, которая, в свою очередь, будет зависеть от реакции европейцев на растущие угрозы. По его словам, это важно для спасения Европы.
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По информации Международного валютного фонда (МВФ), в прошлом году экономика Китая выросла на 5,2 процента. В следующем году МВФ прогнозирует рост ВВП страны 4,6 процента, а в 2025 — на 4,1 процента.
Экс-глава Института международных финансов (IIF) Чарльз Даллара предположил, что инвестиции в китайскую экономику со стороны европейских и американских инвесторов продолжат расширятся.