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Эксперты рассказали, когда ФРС США начнет снижать ключевую ставку

Эксперты рассказали, когда ФРС США начнет снижать ключевую ставку - 03.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, когда ФРС США начнет снижать ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США начнет снижать ключевую ставку не раньше сентября 2024 года или вовсе в 2025 году, причина продолжающейся жесткой... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T05:23+0300

2024-05-03T05:23+0300

2024-05-03T05:33+0300

экономика

ключевая ставка фрс сша

экономика сша

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США начнет снижать ключевую ставку не раньше сентября 2024 года или вовсе в 2025 году, причина продолжающейся жесткой денежно-кредитной политики - уровень инфляции, превышающий целевые показатели, прокомментировали опрошенные РИА Новости эксперты. ФРС по итогам майского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Регулятор повысил базовую ставку до этого уровня в июле прошлого года. Тогда ФРС заявила, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США по-прежнему остается очень высокой, однако повышение процентной ставки на следующем заседании маловероятно. По словам Пауэлла, у регулятора нет гарантий того, что прогресс в снижении темпов роста потребительских цен будет достигнут, а дальнейшие действия ФРС остаются неопределенными. КОГДА ПРОИЗОЙДЕТ СНИЖЕНИЕ? "Годовая инфляция в США в марте составила 3,5%, гораздо выше целевого уровня 2%. Пока ФРС не убедится, что инфляция устойчиво снижается к целевому уровню, ключевую ставку снижать не будет. Переход к снижению ключевой ставки можно ожидать не ранее сентября 2024 года", - считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Похожего прогноза придерживается начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко: она отмечает, что формально первое снижение ключевой ставки ФРС может произойти в сентябре. "Однако прямых указаний регулятора на это не было. В реальности, речь может идти о декабре или полном отсутствии смены монетарного цикла до конца года", - обращает внимание Холоденко. Другие эксперты оказались менее оптимистичны. Так, главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах отмечает, что в текущих условиях снижение ставки до конца года может и не случиться. А управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин по итогам пресс-конференции Пауэлла отмечает, что снижение ставки в этом году маловероятно. "Если ФРС и пойдет на снижение ставки, то не ранее ноября-декабря 2024 года, однако наш базовый прогноз - снижение ставки начнется только в 2025 году", - добавляет Гришунин. ПОЧЕМУ СНИЖЕНИЕ ПОКА НЕ ВОЗМОЖНО? "В своей речи Пауэлл был очень осторожен, но мы считаем, что причиной продолжения жесткой ДКП является ускорение инфляции... Жесткая ДКП продолжится в США в течение всего 2024 года. Мы не видим существенных возможностей роста ставки, так как это ведет к увеличению нагрузки на бюджет США, так как долг государства очень высокий", - отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА. Снижать ставку ФРС начнет, если базовая инфляция начнет существенно снижаться, "а экономика существенно замедляться либо безработица расти", считает Табах. Однако пока что инфляция остается сильно выше целевых уровней, рост экономики не замедляется, а безработица крайне низка. "В таких условиях снижение ставки, с точки зрения ФРС, довольно бессмысленно", - отмечает он. Кроме того, на высокую инфляцию в Штатах влияют два геополитических конфликта - в Восточной Европе и на Ближнем Востоке - которые способствуют росту цен на горючее и на продовольствие, напоминает Осадчий. "Сократить Fed Funds Rate (базовую ставку - ред.) позволит реализация сценария "мягкой посадки" американской экономики. Основным условием при этом станет снижение инфляции и ослабление инфляционных ожиданий", - заключила Холоденко.

https://1prime.ru/20240501/inflyatsiya-847831537.html

https://1prime.ru/20240402/opasnost-846984464.html

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ключевая ставка фрс сша, экономика сша