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Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла
Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла - 03.05.2024, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады апреля выросла на... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T16:19+0300
2024-05-03T16:19+0300
банк россии
ставка банка россии
ставка по вкладам
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады апреля выросла на 0,09 процентного пункта, до 14,92%, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Росбанк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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ставка банка россии, ставка по вкладам
Банк России, ставка Банка России, ставка по вкладам
16:19 03.05.2024
 
Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ выросла на 0,09 п.п., до 14,92%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады апреля выросла на 0,09 процентного пункта, до 14,92%, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Росбанк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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