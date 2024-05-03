https://1prime.ru/20240503/strategiya-847892272.html
"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России
"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России
Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, говорится в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T13:35+0300
2024-05-03T13:35+0300
2024-05-03T13:35+0300
политика
россия
владимир путин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707721_0:51:3108:1799_1920x0_80_0_0_10e2a43a878ce11e5f4aa1e95a71e92a.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, говорится в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung."Россия также быстро перевела экономику на военные рельсы и в настоящее время производит больше оружия, чем ей необходимо на Украине. Российские войска теперь доминируют на поле боя. <…> Путин – стратег", — отметили в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже отмечается, что российская армия исправила начальные ошибки и начала использовать свои сильные стороны в конфликте с Украиной, особенно в воздушных атаках на объекты энергетической инфраструктуры.Согласно заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, украинская армия потеряла около полумиллиона человек с начала военной операции. Российские войска продолжают сдерживать инициативу на линии боевого контакта и продвигаются вперед, освобождая новые территории.
https://1prime.ru/20240429/ssha-847801152.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707721_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_80523bfc27cdf69e0d816d1b6178709b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, новости
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России
NZZ: Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения СВО на Украине
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, говорится
в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.
"Россия также быстро перевела экономику на военные рельсы и в настоящее время производит больше оружия, чем ей необходимо на Украине. Российские войска теперь доминируют на поле боя. <…> Путин – стратег", — отметили в публикации.
Также отмечается, что российская армия исправила начальные ошибки и начала использовать свои сильные стороны в конфликте с Украиной, особенно в воздушных атаках на объекты энергетической инфраструктуры.
Согласно заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, украинская армия потеряла около полумиллиона человек с начала военной операции. Российские войска продолжают сдерживать инициативу на линии боевого контакта и продвигаются вперед, освобождая новые территории.
В США признали влияние Путина в одном регионе