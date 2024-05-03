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"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России - 03.05.2024, ПРАЙМ
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"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России
"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России
Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, говорится в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T13:35+0300
2024-05-03T13:35+0300
политика
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, говорится в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung."Россия также быстро перевела экономику на военные рельсы и в настоящее время производит больше оружия, чем ей необходимо на Украине. Российские войска теперь доминируют на поле боя. &lt;…&gt; Путин – стратег", — отметили в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже отмечается, что российская армия исправила начальные ошибки и начала использовать свои сильные стороны в конфликте с Украиной, особенно в воздушных атаках на объекты энергетической инфраструктуры.Согласно заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, украинская армия потеряла около полумиллиона человек с начала военной операции. Российские войска продолжают сдерживать инициативу на линии боевого контакта и продвигаются вперед, освобождая новые территории.
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россия, владимир путин, новости
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
13:35 03.05.2024
 
"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России

NZZ: Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения СВО на Украине

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, говорится в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.
"Россия также быстро перевела экономику на военные рельсы и в настоящее время производит больше оружия, чем ей необходимо на Украине. Российские войска теперь доминируют на поле боя. <…> Путин – стратег", — отметили в публикации.
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Также отмечается, что российская армия исправила начальные ошибки и начала использовать свои сильные стороны в конфликте с Украиной, особенно в воздушных атаках на объекты энергетической инфраструктуры.
Согласно заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, украинская армия потеряла около полумиллиона человек с начала военной операции. Российские войска продолжают сдерживать инициативу на линии боевого контакта и продвигаются вперед, освобождая новые территории.
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
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