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"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России

"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Теперь доминируют". В Швейцарии признали неприятную правду о России

Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, говорится в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T13:35+0300

2024-05-03T13:35+0300

2024-05-03T13:35+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, говорится в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung."Россия также быстро перевела экономику на военные рельсы и в настоящее время производит больше оружия, чем ей необходимо на Украине. Российские войска теперь доминируют на поле боя. <…> Путин – стратег", — отметили в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже отмечается, что российская армия исправила начальные ошибки и начала использовать свои сильные стороны в конфликте с Украиной, особенно в воздушных атаках на объекты энергетической инфраструктуры.Согласно заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, украинская армия потеряла около полумиллиона человек с начала военной операции. Российские войска продолжают сдерживать инициативу на линии боевого контакта и продвигаются вперед, освобождая новые территории.

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россия, владимир путин, новости