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Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине
Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине - 03.05.2024, ПРАЙМ
Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине
Россия побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии. Об этом сообщили журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T17:36+0300
2024-05-03T17:36+0300
политика
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии. Об этом сообщили журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло."Путин думает о долгосрочной перспективе. &lt;…&gt; Европейцы же спустя более двух лет после начала войны по-прежнему полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Украины", — отметили авторы публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖурналисты отметили, что Соединенные Штаты не смогут в одиночку удовлетворить потребности украинских военных, особенно с учетом возможных других конфликтов, в которые вовлечется Вашингтон, например, война за контроль над Тайванем.Авторы статьи призвали Запад разработать долгосрочную стратегию и предоставить более активную поддержку Киеву, так как в противном случае Украина лишится еще большего числа территорий.Согласно заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, украинская армия потеряла около полумиллиона человек с начала военной операции. Российские войска продолжают сдерживать инициативу на линии боевого контакта и продвигаются вперед, освобождая новые территории.
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россия, украина, владимир путин, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Новости
17:36 03.05.2024
 
Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине

Internationale Politik: РФ побеждает на Украине благодаря долгосрочной стратегии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии. Об этом сообщили журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло.
"Путин думает о долгосрочной перспективе. <…> Европейцы же спустя более двух лет после начала войны по-прежнему полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Украины", — отметили авторы публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Журналисты отметили, что Соединенные Штаты не смогут в одиночку удовлетворить потребности украинских военных, особенно с учетом возможных других конфликтов, в которые вовлечется Вашингтон, например, война за контроль над Тайванем.
Авторы статьи призвали Запад разработать долгосрочную стратегию и предоставить более активную поддержку Киеву, так как в противном случае Украина лишится еще большего числа территорий.
Согласно заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, украинская армия потеряла около полумиллиона человек с начала военной операции. Российские войска продолжают сдерживать инициативу на линии боевого контакта и продвигаются вперед, освобождая новые территории.
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
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