https://1prime.ru/20240503/strategiya-847903321.html

Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине

Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине - 03.05.2024, ПРАЙМ

Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине

Россия побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии. Об этом сообщили журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T17:36+0300

2024-05-03T17:36+0300

2024-05-03T17:36+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии. Об этом сообщили журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло."Путин думает о долгосрочной перспективе. <…> Европейцы же спустя более двух лет после начала войны по-прежнему полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Украины", — отметили авторы публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖурналисты отметили, что Соединенные Штаты не смогут в одиночку удовлетворить потребности украинских военных, особенно с учетом возможных других конфликтов, в которые вовлечется Вашингтон, например, война за контроль над Тайванем.Авторы статьи призвали Запад разработать долгосрочную стратегию и предоставить более активную поддержку Киеву, так как в противном случае Украина лишится еще большего числа территорий.Согласно заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, украинская армия потеряла около полумиллиона человек с начала военной операции. Российские войска продолжают сдерживать инициативу на линии боевого контакта и продвигаются вперед, освобождая новые территории.

https://1prime.ru/20240503/strategiya-847892272.html

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россия, украина, владимир путин, новости